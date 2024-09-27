https://crimea.ria.ru/20240927/kakie-sokrovischa-khranit-zaporozhskaya-oblast--uchenyy-1140630938.html

Какие сокровища хранит Запорожская область – ученый

Какие сокровища хранит Запорожская область – ученый - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Какие сокровища хранит Запорожская область – ученый

После освобождения всей территории Запорожской области в охране государства будут нуждаться десятки тысяч памятников истории и культуры. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T06:08

2024-09-27T06:08

2024-09-27T06:08

запорожская область

археология

каменная могила

елена морозова

историко-археологический парк "херсонес таврический"

культура

мелитополь

мелитопольский район

виктор джос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. После освобождения всей территории Запорожской области в охране государства будут нуждаться десятки тысяч памятников истории и культуры. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий отделом охраны объектов культурного наследия (ОКН) "Историко-археологического музея-заповедника "Каменная Могила" в Мелитополе Виктор Джос.По словам ученого, на данный момент инвентаризация памятников в Запорожской области не проходила, то есть точное количество их неизвестно. "Но это десятки тысяч", – говорит Виктор Джос.Среди таких объектов множество памятников первобытной эпохи, железного века и Средневековья. Как правило, это остатки древних поселенческих памятников и стоянок, курганы и могильники, отметил он.По его словам, только в окрестностях памятника первобытной культуры Каменная Могила, на месте которого расположен одноименный заповедник, находится более 15 древних поселений и десятки погребений. "И это лишь в километровой – двухкилометровой зоне. А еще дальше их масса", – сказал ученый.Запорожская область всегда была многонациональной: здесь жили выходцы с разных территорий Российской Империи, а также Западной Европы, отметил он. Потому в числе памятников зодчества, в частности культовых сооружений есть, например, храмы меннонитов – последователей одной из раннепротестантских церквей, появившихся в XVI веке на территории Нидерландов, Северной Германии и Западной Швейцарии.Первые такие переселенцы прибыли в Россию в 1789 году по приглашению императрицы Екатерины II – для освоения незаселенных земель и защиты от промилитаристски настроенных прусских королей в охваченной религиозными войнами Европе. Один из городов Запорожской области стал центром меннонитской волости. Сегодня он называется Молочанск, а до начала Первой мировой войны это был Гальбштадт – в переводе "полугород", сказал Джос.На данный момент в связи с проведением специальной военной операции невозможно сохранять и исследовать многие памятники истории и культуры в регионе, к которым давно не прикасалась рука ученого. Но когда возможность такая появится, этим должен будет заниматься отдельный орган власти, которого пока нет, сказал он."Физическая охрана – с этим проблем у нас, например, нет. Заповедник имеет ограждение, камеры и штат сотрудников, которые в том числе несут ночные дежурства. Но в документальном плане есть проблема. Сама территория имеет официальный статус, она определена правительством Российской Федерации. Но статуса у ряда отдельно взятых памятников на территории, тем более в окрестностях на данный момент нет", – сказал Джос.Проблему отсутствия государственного органа охраны ОКН в Запорожской области подтверждает и директор государственного историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.При этом подчеркнула, что с ОКН на территории Каменной Могилы проблем уже точно не будет."Все необходимые документы мы оформляем. И это на самом деле очень сложный юридический вопрос, который должен пройти определенные стадии. Тем не менее, все, что касается сохранения объектов, делается нашими специалистами. И что касается юридического направления – эта работа также идет. Все памятники зафиксированы в поле Российской Федерации и никуда не денутся: ведется государственный каталог", – рассказала директор федерального учреждения.По словам Морозовой, "Херсонес Таврический", в структуру которого теперь входит "Каменная Могила", пока решает вопросы напрямую с администрацией Запорожской области, в частности ведет регулярную переписку с министерством культуры, "с которым сложились замечательные отношения, в которых слышат друг друга".Ранее о проблемах объектов культурного наследия на освобожденной территории Запорожской области РИА Новости Крым рассказывал министр культуры региона Юрий Кованов. В частности, он отмечал, что все ОКН здесь нуждаются в федеральной помощи и поддержке, поскольку "в украинское время культура была сильно недофинансирована". Оценивая состояние музея-заповедника "Каменная Могила" под Мелитополем, Кованов назвал его крайне запущенным.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий В Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса" Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году

https://crimea.ria.ru/20240926/v-chase-ot-fronta-kak-spasayut-zapovednik-kamennaya-mogila-na-zaporozhe-1140628284.html

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запорожская область

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мелитопольский район

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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запорожская область, археология, каменная могила, елена морозова, историко-археологический парк "херсонес таврический", культура, мелитополь, мелитопольский район, виктор джос