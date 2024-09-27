https://crimea.ria.ru/20240927/dva-goda-za-shutku-s-pistoletom-grozit-zhitelyu-kubani-1140688940.html

Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани

Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани

Житель Кубани может оказаться за решеткой после шутки с пистолетом над продавцом магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T17:10

2024-09-27T17:10

2024-09-27T17:10

новости

краснодарский край

происшествия

умвд россии по краснодарскому краю

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани может оказаться за решеткой после шутки с пистолетом над продавцом магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации полиции, под подозрение попал 42-летний местный житель. Он объяснил, что таким образом решил подшутить над кассиром."Пистолет изъяли, баллистическая экспертиза подтвердила его принадлежность к пневматической разновидности оружия", - уточняют в полиции.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Шутнику грозит до 2 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал объектам инфраструктуры: в Крыму осудили телефонного шутникаУкраинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в КрымуСевастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, закон и право