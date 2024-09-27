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Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани
Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани
Житель Кубани может оказаться за решеткой после шутки с пистолетом над продавцом магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T17:10
2024-09-27T17:10
новости
краснодарский край
происшествия
умвд россии по краснодарскому краю
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани может оказаться за решеткой после шутки с пистолетом над продавцом магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации полиции, под подозрение попал 42-летний местный житель. Он объяснил, что таким образом решил подшутить над кассиром."Пистолет изъяли, баллистическая экспертиза подтвердила его принадлежность к пневматической разновидности оружия", - уточняют в полиции.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Шутнику грозит до 2 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал объектам инфраструктуры: в Крыму осудили телефонного шутникаУкраинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в КрымуСевастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, краснодарский край, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, закон и право
Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани

Жителю Кубани грозит два года за шутку с пистолетом над продавцом магазина

17:10 27.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани может оказаться за решеткой после шутки с пистолетом над продавцом магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Пранк обернулся уголовным делом. В магазин Мостовского района зашел мужчина и направил предмет, похожий на пистолет, в сторону продавца, после чего посмеялся и ушел", - говорится в сообщении.

По информации полиции, под подозрение попал 42-летний местный житель. Он объяснил, что таким образом решил подшутить над кассиром.
"Пистолет изъяли, баллистическая экспертиза подтвердила его принадлежность к пневматической разновидности оружия", - уточняют в полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Шутнику грозит до 2 лет лишения свободы.
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