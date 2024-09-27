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Часть Севастополя в выходные останется без света - адреса
Часть Севастополя в выходные останется без света - адреса - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Часть Севастополя в выходные останется без света - адреса
28 и 29 сентября в Севастополе ряд абонентов отключат от энергоснабжения в связи с неотложными работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T07:48
2024-09-27T07:48
2024-09-27T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. 28 и 29 сентября в Севастополе ряд абонентов отключат от энергоснабжения в связи с неотложными работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, в субботу и воскресенье с 8:30 до 17:00 без света останутся абоненты, расположенные по адресам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.В период с 9:00 до пяти часов вечера полуторачасовые отключения пройдут в Балаклаве по улицам Композиторская, Богдана Хмельницкого, Пограничная, ул. Тисовая, Терлецкого. Также частично обесточат садовые товарищества "Благодатный", "Кальфа-1", "Парус – 1", "Керамик".29 сентября с 9 до 13 часов света не будет в Севастополе по улицам Гавена, Надежды Островской, а также по проспекту Гагарина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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крым, новости крыма, севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму
Часть Севастополя в выходные останется без света - адреса
На выходные в Севастополе ряд абонентов останутся без света - Севастопольэнерго
07:48 27.09.2024 (обновлено: 22:20 27.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. 28 и 29 сентября в Севастополе ряд абонентов отключат от энергоснабжения в связи с неотложными работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным пресс-службы, в субботу и воскресенье с 8:30 до 17:00 без света останутся абоненты, расположенные по адресам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.
В период с 9:00 до пяти часов вечера полуторачасовые отключения пройдут в Балаклаве по улицам Композиторская, Богдана Хмельницкого, Пограничная, ул. Тисовая, Терлецкого. Также частично обесточат садовые товарищества "Благодатный", "Кальфа-1", "Парус – 1", "Керамик".
29 сентября с 9 до 13 часов света не будет в Севастополе по улицам Гавена, Надежды Островской, а также по проспекту Гагарина.
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