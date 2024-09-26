https://crimea.ria.ru/20240926/gde-v-sevastopole-otklyuchat-svet-v-chetverg-spisok-adresov-1140615811.html

Где в Севастополе отключат свет в четверг: список адресов

Где в Севастополе отключат свет в четверг: список адресов - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Где в Севастополе отключат свет в четверг: список адресов

В ряде районов Севастополя в четверг пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T06:37

2024-09-26T06:37

2024-09-26T06:37

севастопольэнерго

севастополь

новости

электроэнергия

электричество

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В ряде районов Севастополя в четверг пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале.С 08:00 до 17:00 без электричества в четверг останется ряд домовладений в садовых товариществах: СТ "Полет", ТСН "Ялтинское кольцо" ("Икар"), ТСН СНТ "Рубин", СТ "Икар", СНТ "Икар-1", шоссе Ялтинское – ТСН СТ "Виктория-Балаклава", а также на ул. Сапунгорская и туп. Изумрудный.В поселке Любимовка электричество отключат по адресам: ул. Летчика Денисова, ул. 1-я Линия, ул. 2–я Линия, ул. Федоровская, проезд Федоровский, ул. Батарейная, ул. Софьи Перовской, ул. Челюскинцев, ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, проезд Хуторский, ул. Летчика Алексеева, СНТ "Усть-Бельбек", ЗАО имени Софьи Перовской.В период с 09:00 до 17:00 на час–полтора подачу электричества приостановят в некоторых домовладениях СНТ "Рыбак-6", СНТ "Металлист", СНТ "Медик-88", СНТ "Таврия", а также по адресам ул. Каменная, пер. 2-й Извилистый, ул. Некрасова.Коснутся ограничения в подаче электроэнергии и некоторых районов в Инкермане: СНТ "Медик-2А", СНТ "Топливник", СНТ "Ветеран", СНТ "Лесная Поляна", ул. Ростовская, ул. Таганрогская, ул. Каламитская.Также, по информации "Севастопольэнерго", пройдут плановые отключения электричества с 08:30 до 17:00 по адресам: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.С 10:30 до 14:00 электроэнергии не будет по улице Токарева.С 09:00 до 17:00 в селе Фронтовом не будет света по улице Краснореченской.Также плановые ремонтные работы с 11:00 до 18:00 пройдут в селах Терновка и Родное.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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