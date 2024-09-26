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Где в Севастополе отключат свет в четверг: список адресов - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Где в Севастополе отключат свет в четверг: список адресов
Где в Севастополе отключат свет в четверг: список адресов - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Где в Севастополе отключат свет в четверг: список адресов
В ряде районов Севастополя в четверг пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T06:37
2024-09-26T06:37
севастопольэнерго
севастополь
новости
электроэнергия
электричество
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В ряде районов Севастополя в четверг пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале.С 08:00 до 17:00 без электричества в четверг останется ряд домовладений в садовых товариществах: СТ "Полет", ТСН "Ялтинское кольцо" ("Икар"), ТСН СНТ "Рубин", СТ "Икар", СНТ "Икар-1", шоссе Ялтинское – ТСН СТ "Виктория-Балаклава", а также на ул. Сапунгорская и туп. Изумрудный.В поселке Любимовка электричество отключат по адресам: ул. Летчика Денисова, ул. 1-я Линия, ул. 2–я Линия, ул. Федоровская, проезд Федоровский, ул. Батарейная, ул. Софьи Перовской, ул. Челюскинцев, ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, проезд Хуторский, ул. Летчика Алексеева, СНТ "Усть-Бельбек", ЗАО имени Софьи Перовской.В период с 09:00 до 17:00 на час–полтора подачу электричества приостановят в некоторых домовладениях СНТ "Рыбак-6", СНТ "Металлист", СНТ "Медик-88", СНТ "Таврия", а также по адресам ул. Каменная, пер. 2-й Извилистый, ул. Некрасова.Коснутся ограничения в подаче электроэнергии и некоторых районов в Инкермане: СНТ "Медик-2А", СНТ "Топливник", СНТ "Ветеран", СНТ "Лесная Поляна", ул. Ростовская, ул. Таганрогская, ул. Каламитская.Также, по информации "Севастопольэнерго", пройдут плановые отключения электричества с 08:30 до 17:00 по адресам: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.С 10:30 до 14:00 электроэнергии не будет по улице Токарева.С 09:00 до 17:00 в селе Фронтовом не будет света по улице Краснореченской.Также плановые ремонтные работы с 11:00 до 18:00 пройдут в селах Терновка и Родное.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастопольэнерго, севастополь, новости, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии
Где в Севастополе отключат свет в четверг: список адресов

Временное отключение света пройдет в четверг по ряду адресов Севастополя

06:37 26.09.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В ряде районов Севастополя в четверг пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале.

"Для выполнения неотложных работ 26 сентября временно будет ограничена подача электроэнергии", – говорится в сообщении.

С 08:00 до 17:00 без электричества в четверг останется ряд домовладений в садовых товариществах: СТ "Полет", ТСН "Ялтинское кольцо" ("Икар"), ТСН СНТ "Рубин", СТ "Икар", СНТ "Икар-1", шоссе Ялтинское – ТСН СТ "Виктория-Балаклава", а также на ул. Сапунгорская и туп. Изумрудный.
В поселке Любимовка электричество отключат по адресам: ул. Летчика Денисова, ул. 1-я Линия, ул. 2–я Линия, ул. Федоровская, проезд Федоровский, ул. Батарейная, ул. Софьи Перовской, ул. Челюскинцев, ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, проезд Хуторский, ул. Летчика Алексеева, СНТ "Усть-Бельбек", ЗАО имени Софьи Перовской.
В период с 09:00 до 17:00 на час–полтора подачу электричества приостановят в некоторых домовладениях СНТ "Рыбак-6", СНТ "Металлист", СНТ "Медик-88", СНТ "Таврия", а также по адресам ул. Каменная, пер. 2-й Извилистый, ул. Некрасова.
Коснутся ограничения в подаче электроэнергии и некоторых районов в Инкермане: СНТ "Медик-2А", СНТ "Топливник", СНТ "Ветеран", СНТ "Лесная Поляна", ул. Ростовская, ул. Таганрогская, ул. Каламитская.
Также, по информации "Севастопольэнерго", пройдут плановые отключения электричества с 08:30 до 17:00 по адресам: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.
С 10:30 до 14:00 электроэнергии не будет по улице Токарева.
С 09:00 до 17:00 в селе Фронтовом не будет света по улице Краснореченской.
Также плановые ремонтные работы с 11:00 до 18:00 пройдут в селах Терновка и Родное.
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СевастопольэнергоСевастопольНовостиЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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