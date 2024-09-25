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Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент
Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент
На Украине создают живодерский контент, который затем при помощи социальных сетей распространяют среди российских детей и подростков. Об этом заявила глава Лиги РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T09:00
2024-09-25T09:48
екатерина мизулина
новости
роскомнадзор
россия
дети
украина
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Украине создают живодерский контент, который затем при помощи социальных сетей распространяют среди российских детей и подростков. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, отметив, что это делается в целях психологической атаки нашего подрастающего поколения.Распространение такого контента является в определенной степени методом психологической атаки в отношении российских детей, уточнила глава организации."Постоянно, практически в безостановочном режиме создавали новые группы, новые каналы, которые распространяли через сообщества, через чаты, через группы, где общаются дети, контент с "расчлененкой" и убийством животных. Такой агрессивный контент не может выдержать и психика и взрослого человека", – рассказала Мизулина.В свою очередь, Роскомнадзор очень активно реагировал на эти эпизоды, каналы, распространяющие такой агрессивный контент, практически моментально блокировались, добавила глава организации.В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного Интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете, назвала цифры Мизулина.По данным организации, 20 миллионов аккаунтов российских детей и подростков подвергаются активному деструктивному воздействию в соцсетях. При этом, отмечают специалисты, детям свойственно недооценивать угрозы в интернете.По информации Лиги безопасного Интернета, 50% подростков проводят в Сети все свободное время, 48% — более 6-8 часов в сутки, только 2% – менее 1-2 часов в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграмиЭксперт объяснил необходимость запрета на анонимность в сетиКак не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности
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екатерина мизулина, новости, роскомнадзор, россия, дети, украина, киберпреступность
Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент

На Украине создают живодерский контент для психологической атаки российских детей

09:00 25.09.2024 (обновлено: 09:48 25.09.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Украине создают живодерский контент, который затем при помощи социальных сетей распространяют среди российских детей и подростков. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, отметив, что это делается в целях психологической атаки нашего подрастающего поколения.

"В этом году большую часть обращений мы получили в связи с тематикой распространения живодерского контента в различных социальных сетях, в первую очередь, в Telegram и "ВКонтакте". К сожалению, большая часть этих групп и сообществ была создана на территории Украины", – сказала Мизулина.

Распространение такого контента является в определенной степени методом психологической атаки в отношении российских детей, уточнила глава организации.
"Постоянно, практически в безостановочном режиме создавали новые группы, новые каналы, которые распространяли через сообщества, через чаты, через группы, где общаются дети, контент с "расчлененкой" и убийством животных. Такой агрессивный контент не может выдержать и психика и взрослого человека", – рассказала Мизулина.
В свою очередь, Роскомнадзор очень активно реагировал на эти эпизоды, каналы, распространяющие такой агрессивный контент, практически моментально блокировались, добавила глава организации.
В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного Интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете, назвала цифры Мизулина.
По данным организации, 20 миллионов аккаунтов российских детей и подростков подвергаются активному деструктивному воздействию в соцсетях. При этом, отмечают специалисты, детям свойственно недооценивать угрозы в интернете.
По информации Лиги безопасного Интернета, 50% подростков проводят в Сети все свободное время, 48% — более 6-8 часов в сутки, только 2% – менее 1-2 часов в сутки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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