https://crimea.ria.ru/20240925/metody-psikhologicheskoy-ataki-na-ukraine-sozdayut-zhivoderskiy-kontent-1140585977.html

Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент

Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент

На Украине создают живодерский контент, который затем при помощи социальных сетей распространяют среди российских детей и подростков. Об этом заявила глава Лиги РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T09:00

2024-09-25T09:00

2024-09-25T09:48

екатерина мизулина

новости

роскомнадзор

россия

дети

украина

киберпреступность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140200346_0:470:2805:2048_1920x0_80_0_0_9c55ce98259c21bf6cea16bd5fe6b9f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Украине создают живодерский контент, который затем при помощи социальных сетей распространяют среди российских детей и подростков. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, отметив, что это делается в целях психологической атаки нашего подрастающего поколения.Распространение такого контента является в определенной степени методом психологической атаки в отношении российских детей, уточнила глава организации."Постоянно, практически в безостановочном режиме создавали новые группы, новые каналы, которые распространяли через сообщества, через чаты, через группы, где общаются дети, контент с "расчлененкой" и убийством животных. Такой агрессивный контент не может выдержать и психика и взрослого человека", – рассказала Мизулина.В свою очередь, Роскомнадзор очень активно реагировал на эти эпизоды, каналы, распространяющие такой агрессивный контент, практически моментально блокировались, добавила глава организации.В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного Интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете, назвала цифры Мизулина.По данным организации, 20 миллионов аккаунтов российских детей и подростков подвергаются активному деструктивному воздействию в соцсетях. При этом, отмечают специалисты, детям свойственно недооценивать угрозы в интернете.По информации Лиги безопасного Интернета, 50% подростков проводят в Сети все свободное время, 48% — более 6-8 часов в сутки, только 2% – менее 1-2 часов в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграмиЭксперт объяснил необходимость запрета на анонимность в сетиКак не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина мизулина, новости, роскомнадзор, россия, дети, украина, киберпреступность