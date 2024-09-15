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В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления
В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления - РИА Новости Крым, 15.09.2024
В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления
16 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни с грозами и градом, шквалистый ветер скоростью 20-25 метров в секунду. Возможны подтопления территорий,... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T12:16
2024-09-15T12:23
штормовое предупреждение
стихия
природа
подтопления
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. 16 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни с грозами и градом, шквалистый ветер скоростью 20-25 метров в секунду. Возможны подтопления территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Республике Крым.В ведомстве предупреждают также об угрозе жизни и здоровью в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели рекомендуют в это время избежать выходов в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, обратить внимание на состояние дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, ливневых канализаций.Шторм с ливнями и градом обрушился на Крым 12 сентября. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду в течение трех дней бушевали на Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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штормовое предупреждение, стихия, природа, подтопления, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крымская погода
В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления

Град и шквалистый ветер ожидаются в Крыму в понедельник

12:16 15.09.2024 (обновлено: 12:23 15.09.2024)
 
Гроза
Гроза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. 16 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни с грозами и градом, шквалистый ветер скоростью 20-25 метров в секунду. Возможны подтопления территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Республике Крым.

"Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий", – говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают также об угрозе жизни и здоровью в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
Спасатели рекомендуют в это время избежать выходов в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, обратить внимание на состояние дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, ливневых канализаций.

"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", – предупредили в МЧС.

Шторм с ливнями и градом обрушился на Крым 12 сентября. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду в течение трех дней бушевали на Кубани.
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