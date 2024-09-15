https://crimea.ria.ru/20240915/na-krym-nadvigayutsya-grozy-s-gradom-i-shkvalistym-vetrom-1140357079.html

В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления

В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления - РИА Новости Крым, 15.09.2024

В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления

16 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни с грозами и градом, шквалистый ветер скоростью 20-25 метров в секунду. Возможны подтопления территорий,... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T12:16

2024-09-15T12:16

2024-09-15T12:23

штормовое предупреждение

стихия

природа

подтопления

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. 16 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни с грозами и градом, шквалистый ветер скоростью 20-25 метров в секунду. Возможны подтопления территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Республике Крым.В ведомстве предупреждают также об угрозе жизни и здоровью в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели рекомендуют в это время избежать выходов в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, обратить внимание на состояние дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, ливневых канализаций.Шторм с ливнями и градом обрушился на Крым 12 сентября. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду в течение трех дней бушевали на Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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