В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления
Град и шквалистый ветер ожидаются в Крыму в понедельник
12:16 15.09.2024 (обновлено: 12:23 15.09.2024)
Гроза
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. 16 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни с грозами и градом, шквалистый ветер скоростью 20-25 метров в секунду. Возможны подтопления территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Республике Крым.
"Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий", – говорится в сообщении.
В ведомстве предупреждают также об угрозе жизни и здоровью в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
Спасатели рекомендуют в это время избежать выходов в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, обратить внимание на состояние дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, ливневых канализаций.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", – предупредили в МЧС.
Шторм с ливнями и градом обрушился на Крым 12 сентября. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду в течение трех дней бушевали на Кубани.
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