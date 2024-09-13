https://crimea.ria.ru/20240913/legkovushka-vletela-pod-gruzhenyy-kamaz-na-kubani-1140316018.html

Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани

Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани

В Краснодарском крае два человека погибли в результате столкновении КамАЗа с прицепом и легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T09:08

2024-09-13T09:08

2024-09-13T09:08

кубань

умвд россии по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае два человека погибли в результате столкновении КамАЗа с прицепом и легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в краевом Главке МВД России.Авария произошла в пятницу около 6 часов утра на трассе Краснодар – Славянск – Темрюк в Красноармейском районе.В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.Сейчас движение транспорта на участке трассы после ДТП ограничено."Объезд в регулировочном режиме осуществляется по обочине, в ближайшее время будет открыта одна полоса", – уточнили в МВД.11 сентября в результате столкновения легкового авто на встречке с КамАЗом на автодороге Краснодар – Ейск погибли две женщины и 12-летний ребенок, еще один 13-летний пассажир был доставлен в больницу с травмами, где скончался на следующий день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеВ Симферопольском районе "Нива" сбила девочкуЖгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, транспорт, новости