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Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани
Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани
В Краснодарском крае два человека погибли в результате столкновении КамАЗа с прицепом и легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T09:08
2024-09-13T09:08
кубань
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае два человека погибли в результате столкновении КамАЗа с прицепом и легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в краевом Главке МВД России.Авария произошла в пятницу около 6 часов утра на трассе Краснодар – Славянск – Темрюк в Красноармейском районе.В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.Сейчас движение транспорта на участке трассы после ДТП ограничено."Объезд в регулировочном режиме осуществляется по обочине, в ближайшее время будет открыта одна полоса", – уточнили в МВД.11 сентября в результате столкновения легкового авто на встречке с КамАЗом на автодороге Краснодар – Ейск погибли две женщины и 12-летний ребенок, еще один 13-летний пассажир был доставлен в больницу с травмами, где скончался на следующий день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеВ Симферопольском районе "Нива" сбила девочкуЖгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП
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РИА Новости Крым
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кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, транспорт, новости
Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани

Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Краснодарском крае

09:08 13.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДТП с участием двух автомобилей возле села Перевальное Симферопольского района авария
ДТП с участием двух автомобилей возле села Перевальное Симферопольского района авария - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае два человека погибли в результате столкновении КамАЗа с прицепом и легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в краевом Главке МВД России.
Авария произошла в пятницу около 6 часов утра на трассе Краснодар – Славянск – Темрюк в Красноармейском районе.
"Предварительно установлено, что водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и допустил столкновение с КамАЗом, груженным зерном", – сообщили в ведомстве.
В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Сейчас движение транспорта на участке трассы после ДТП ограничено.
"Объезд в регулировочном режиме осуществляется по обочине, в ближайшее время будет открыта одна полоса", – уточнили в МВД.
11 сентября в результате столкновения легкового авто на встречке с КамАЗом на автодороге Краснодар – Ейск погибли две женщины и 12-летний ребенок, еще один 13-летний пассажир был доставлен в больницу с травмами, где скончался на следующий день.
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КубаньУМВД России по Краснодарскому краюКраснодарский крайПроисшествияДТПТранспортНовости
 
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