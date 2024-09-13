https://crimea.ria.ru/20240913/legkovushka-vletela-pod-gruzhenyy-kamaz-na-kubani-1140316018.html
Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани
Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани
В Краснодарском крае два человека погибли в результате столкновении КамАЗа с прицепом и легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T09:08
2024-09-13T09:08
2024-09-13T09:08
кубань
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
дтп
транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/59/1116055977_0:0:5188:2919_1920x0_80_0_0_786c66b0de11cd2b9027044e6dfc976f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае два человека погибли в результате столкновении КамАЗа с прицепом и легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в краевом Главке МВД России.Авария произошла в пятницу около 6 часов утра на трассе Краснодар – Славянск – Темрюк в Красноармейском районе.В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.Сейчас движение транспорта на участке трассы после ДТП ограничено."Объезд в регулировочном режиме осуществляется по обочине, в ближайшее время будет открыта одна полоса", – уточнили в МВД.11 сентября в результате столкновения легкового авто на встречке с КамАЗом на автодороге Краснодар – Ейск погибли две женщины и 12-летний ребенок, еще один 13-летний пассажир был доставлен в больницу с травмами, где скончался на следующий день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеВ Симферопольском районе "Нива" сбила девочкуЖгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/59/1116055977_462:0:4802:3255_1920x0_80_0_0_ffae2bd6a9887570cbb71c518231ac15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, транспорт, новости
Легковушка влетела под груженый КамАЗ на Кубани
Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Краснодарском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае два человека погибли в результате столкновении КамАЗа с прицепом и легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в краевом Главке МВД России.
Авария произошла в пятницу около 6 часов утра на трассе Краснодар – Славянск – Темрюк в Красноармейском районе.
"Предварительно установлено, что водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и допустил столкновение с КамАЗом, груженным зерном", – сообщили в ведомстве.
В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Сейчас движение транспорта на участке трассы после ДТП ограничено.
"Объезд в регулировочном режиме осуществляется по обочине, в ближайшее время будет открыта одна полоса", – уточнили в МВД.
11 сентября в результате столкновения легкового авто на встречке с КамАЗом на автодороге Краснодар – Ейск погибли
две женщины и 12-летний ребенок, еще один 13-летний пассажир был доставлен в больницу с травмами, где скончался
на следующий день.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: