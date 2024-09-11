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Жарко и сухо: погода в Крыму в среду
Жарко и сухо: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Жарко и сухо: погода в Крыму в среду
В среду на полуострове без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T00:01
2024-09-11T00:01
2024-09-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17; днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +27...+29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жарко и сухо: погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +23; днем +26…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17; днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +27...+29.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.