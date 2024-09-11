https://crimea.ria.ru/20240911/zharko-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-sredu-1139720430.html

Жарко и сухо: погода в Крыму в среду

Жарко и сухо: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Жарко и сухо: погода в Крыму в среду

В среду на полуострове без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T00:01

2024-09-11T00:01

2024-09-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17; днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +27...+29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр