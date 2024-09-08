https://crimea.ria.ru/20240908/situatsiya-na-krymskom-mostu-ochred-prodolzhaet-rasti-1140213604.html
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
Перед въездом на транспортный переход через Керченский пролив со стороны Краснодарского края у досмотровых пунктов проезда ждут 575 автомобиле, а со стороны... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T15:17
2024-09-08T15:17
2024-09-08T15:27
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости
крым
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714323_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_83177a9401c9191be4d9419e8c022b3f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на транспортный переход через Керченский пролив со стороны Краснодарского края у досмотровых пунктов проезда ждут 575 автомобиле, а со стороны Керчи – 335. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что около часа дня в очереди со стороны Тамани находилось 480 машин, а со стороны Керчи – 40. Около полудня в воскресенье перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ожидали 300 автомобилей.Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участкеПутин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714323_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_6924457de950d9b2c96a41e143217d17.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, новости, крым, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, логистика
Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
В очереди на Крымский мост стоит почти тысяча машин
15:17 08.09.2024 (обновлено: 15:27 08.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Перед въездом на транспортный переход через Керченский пролив со стороны Краснодарского края у досмотровых пунктов проезда ждут 575 автомобиле, а со стороны Керчи – 335. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 575 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 335 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось
, что около часа дня в очереди со стороны Тамани находилось 480 машин, а со стороны Керчи – 40. Около полудня в воскресенье перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани досмотровых пунктов проезда ожидали
300 автомобилей.
Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.
Читайте также на РИА Новости Крым: