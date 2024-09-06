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Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи
В пятницу к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T09:13
2024-09-06T09:13
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
керчь
тамань
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новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В пятницу к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет.В течение ночи и ранним утром проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКостюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город КрымаТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, логистика
Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи

09:13 06.09.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В пятницу к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Керчи находится 75 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет.
В течение ночи и ранним утром проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайНовости КрымаЛогистика
 
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