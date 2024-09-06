https://crimea.ria.ru/20240906/krymskiy-most-seychas-vyrosla-ochered-so-storony-kerchi-1140164062.html

Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи

Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи

В пятницу к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T09:13

2024-09-06T09:13

2024-09-06T09:13

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

керчь

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В пятницу к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен - очереди перед пунктом досмотра нет.В течение ночи и ранним утром проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКостюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город КрымаТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, логистика