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В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина
В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина
В четверг в Феодосии пройдут учения со стрельбой, об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T16:23
2024-09-04T16:23
феодосия
игорь ткаченко
стрельба
учения
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии пройдут учения со стрельбой, об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По данным мэра, также проведение стрельб возможно в период с 19.00 до 21 часа. Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКовСтрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовСтрельба в Феодосии – что происходит в городе
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феодосия, игорь ткаченко, стрельба, учения, крым, новости крыма
В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина

В четверг в Феодосии будут стрелять - пройдут учения

16:23 04.09.2024
 
© Telegram главы Феодосии Игоря ТкаченкоПляжи Феодосийского залива
Пляжи Феодосийского залива
© Telegram главы Феодосии Игоря Ткаченко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии пройдут учения со стрельбой, об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"5 сентября с 10 до 13 часов будут проходить учебные стрельбы", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
По данным мэра, также проведение стрельб возможно в период с 19.00 до 21 часа. Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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ФеодосияИгорь ТкаченкоСтрельбаУченияКрымНовости Крыма
 
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