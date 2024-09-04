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В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина

В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина

В четверг в Феодосии пройдут учения со стрельбой, об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T16:23

2024-09-04T16:23

2024-09-04T16:23

феодосия

игорь ткаченко

стрельба

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии пройдут учения со стрельбой, об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По данным мэра, также проведение стрельб возможно в период с 19.00 до 21 часа. Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКовСтрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовСтрельба в Феодосии – что происходит в городе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, игорь ткаченко, стрельба, учения, крым, новости крыма