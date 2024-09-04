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Снова дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Снова дожди: погода в Крыму в среду
Снова дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Снова дожди: погода в Крыму в среду
В среду на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами локальные сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В южных... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами локальные сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +20 до +23 градусов, днем от +26 до +29.В Судаке и Феодосии переменная облачность, днем и ночью дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем от +26 до +29 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240903/nepogoda-ne-ukhodit-na-krym-nadvigayutsya-livni-i-grad-1140082100.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова дожди: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду локальные сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра

00:01 04.09.2024
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами локальные сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +20 до +23 градусов, днем от +26 до +29.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, днем и ночью дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем от +26 до +29 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Ливень - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 12:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снова дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
22:52Главное за день: 3 сентября
22:30Главные новости Крыма: 3 сентября
22:12Зеленский уволил замглавы своего офиса
21:58Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
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