https://crimea.ria.ru/20240904/snova-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-sredu-1139718199.html

Снова дожди: погода в Крыму в среду

Снова дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Снова дожди: погода в Крыму в среду

В среду на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами локальные сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В южных... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T00:01

2024-09-04T00:01

2024-09-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000280_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_455eafd9ff464ef1079ac68a02b9b977.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами локальные сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. В южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +20 до +23 градусов, днем от +26 до +29.В Судаке и Феодосии переменная облачность, днем и ночью дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем от +26 до +29 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240903/nepogoda-ne-ukhodit-na-krym-nadvigayutsya-livni-i-grad-1140082100.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр