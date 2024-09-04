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Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи
Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали скапливаться пробки со стороны Керчи, проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T15:25
2024-09-04T15:25
крымский мост
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новости крыма
транспорт
логистика
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали скапливаться пробки со стороны Керчи, проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Утром у досмотровых пунктов перед Крымским мостом проезда ожидали 60 машин с обеих сторон.Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.
https://crimea.ria.ru/20240904/kak-vosstanovlivayut-port-kavkaz-posle-udara-vsu---rosmorrechflot-1140115954.html
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи

Перед Крымским мостом со стороны Керчи проезда ожидают 500 машин

15:25 04.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали скапливаться пробки со стороны Керчи, проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В 15:00 в очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Утром у досмотровых пунктов перед Крымским мостом проезда ожидали 60 машин с обеих сторон.
Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.
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Крымский мостКрымНовости КрымаТранспортЛогистикаКерченский проливКерчьТамань
 
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