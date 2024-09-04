https://crimea.ria.ru/20240904/krymskiy-most-seychas-bolshaya-ochered-rastet-so-storony-kerchi-1140116309.html

Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи

Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали скапливаться пробки со стороны Керчи, проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T15:25

2024-09-04T15:25

2024-09-04T15:25

крымский мост

крым

новости крыма

транспорт

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керченский пролив

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали скапливаться пробки со стороны Керчи, проезда ожидают 500 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Утром у досмотровых пунктов перед Крымским мостом проезда ожидали 60 машин с обеих сторон.Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.

https://crimea.ria.ru/20240904/kak-vosstanovlivayut-port-kavkaz-posle-udara-vsu---rosmorrechflot-1140115954.html

крымский мост

крым

керченский пролив

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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