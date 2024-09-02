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Сближение Крыма с Африкой через образовательный кластер

Сближение Крыма с Африкой через образовательный кластер - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Сближение Крыма с Африкой через образовательный кластер

РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T13:00

2024-09-02T13:00

2024-09-02T13:55

пресс-центр

крым

африка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября - 13.00. Пресс-конференция "Сближение Крыма с Африкой через образовательный кластер".В КФУ им. В. И. Вернадского запускаются новые направления подготовки: "Международные отношения" и "Востоковедение и африканистика". Чтобы погрузить студентов из стран Африки в российское образовательное пространство в Крыму провели Летний многопрофильный университет РАФУ, в рамках которого поднимались вопросы международных отношений, культурно-исторической идентичности, просветительской адаптации.Участники:— первый проректор - проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей ЮРЧЕНКО;— начальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Геворг ГАБРИЕЛЯН;— преподаватель, Полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола ГЕРГЕС (Египет);— главный радиолог Центральной больницы г. Малакаль (Южный Судан) Башир ХАМИД.

крым

африка

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2024

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пресс-центр, крым, африка, фото