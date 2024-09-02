Сближение Крыма с Африкой через образовательный кластер
13:00 02.09.2024 (обновлено: 13:55 02.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября - 13.00. Пресс-конференция "Сближение Крыма с Африкой через образовательный кластер".
В КФУ им. В. И. Вернадского запускаются новые направления подготовки: "Международные отношения" и "Востоковедение и африканистика". Чтобы погрузить студентов из стран Африки в российское образовательное пространство в Крыму провели Летний многопрофильный университет РАФУ, в рамках которого поднимались вопросы международных отношений, культурно-исторической идентичности, просветительской адаптации.
Насколько востребованы новые специальности? Какие специалисты входят в педагогический состав? Какие страны готовы сотрудничать с Крымом по вопросу обмена студентами? Какие еще существуют программы для социальной и образовательной адаптации иностранных студентов?
Участники:
— первый проректор - проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей ЮРЧЕНКО;
— начальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Геворг ГАБРИЕЛЯН;
— преподаватель, Полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола ГЕРГЕС (Египет);
— главный радиолог Центральной больницы г. Малакаль (Южный Судан) Башир ХАМИД.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Сближение Крыма с Африкой через образовательный кластер"
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Пресс-конференция "Сближение Крыма с Африкой через образовательный кластер"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПервый проректор - проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей Юрченко
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Первый проректор - проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей Юрченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНачальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Геворг Габриелян
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Начальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Геворг Габриелян
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПреподаватель, Полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола Гергес (Египет)
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Преподаватель, Полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола Гергес (Египет)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный радиолог Центральной больницы г. Малакаль (Южный Судан) Башир Хамид
5 из 5
Главный радиолог Центральной больницы г. Малакаль (Южный Судан) Башир Хамид
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев