https://crimea.ria.ru/20240830/gde-ne-budet-sveta-v-sevastopole-na-vykhodnykh-1140009619.html

Где не будет света в Севастополе на выходных

Где не будет света в Севастополе на выходных - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Где не будет света в Севастополе на выходных

В Севастополе в связи с ремонтными работами 31 августа и 1 сентября отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T21:07

2024-08-30T21:07

2024-08-30T21:07

севастополь

севастопольэнерго

новости

электроэнергия

электричество

электросети

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ремонтными работами 31 августа и 1 сентября отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".31 августа с 09:00 до 12:00 возможны отключения в селе Верхнесадовое на улицах Одинцова, Паршина, Севастопольская, Фильченкова, Цибулько, Пирогова, Титова, в переулках Братский, Подгорный, Речной, Серноводный, Мирный;с 11:00 до 14:00 электричества не будет по улице Севастопольской;с 08:30 до 17:30 не будет света в селе Терновка в некоторых номерах на улицах Королева, Садовая, Горная.1 сентября с 09:00 до 12:00 возможны отключения в селе Терновка в КСП "Память Ленина"; с 12:00 до 15:00 электричества не будет по улице Генерала Лебедя.С более точным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районеБолее 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах КрымаИз-за аварии на сетях частично обесточена Алушта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, новости, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии