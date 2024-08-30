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Где не будет света в Севастополе на выходных - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Где не будет света в Севастополе на выходных
Где не будет света в Севастополе на выходных - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Где не будет света в Севастополе на выходных
В Севастополе в связи с ремонтными работами 31 августа и 1 сентября отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T21:07
2024-08-30T21:07
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электроэнергия
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ремонтными работами 31 августа и 1 сентября отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".31 августа с 09:00 до 12:00 возможны отключения в селе Верхнесадовое на улицах Одинцова, Паршина, Севастопольская, Фильченкова, Цибулько, Пирогова, Титова, в переулках Братский, Подгорный, Речной, Серноводный, Мирный;с 11:00 до 14:00 электричества не будет по улице Севастопольской;с 08:30 до 17:30 не будет света в селе Терновка в некоторых номерах на улицах Королева, Садовая, Горная.1 сентября с 09:00 до 12:00 возможны отключения в селе Терновка в КСП "Память Ленина"; с 12:00 до 15:00 электричества не будет по улице Генерала Лебедя.С более точным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районеБолее 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах КрымаИз-за аварии на сетях частично обесточена Алушта
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, севастопольэнерго, новости, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии
Где не будет света в Севастополе на выходных

В Севастополе на выходных временно отключат электроэнергию по ряду адресов

21:07 30.08.2024
 
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ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ремонтными работами 31 августа и 1 сентября отключат электричество по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
31 августа с 09:00 до 12:00 возможны отключения в селе Верхнесадовое на улицах Одинцова, Паршина, Севастопольская, Фильченкова, Цибулько, Пирогова, Титова, в переулках Братский, Подгорный, Речной, Серноводный, Мирный;
с 11:00 до 14:00 электричества не будет по улице Севастопольской;
с 08:30 до 17:30 не будет света в селе Терновка в некоторых номерах на улицах Королева, Садовая, Горная.
1 сентября с 09:00 до 12:00 возможны отключения в селе Терновка в КСП "Память Ленина"; с 12:00 до 15:00 электричества не будет по улице Генерала Лебедя.
С более точным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".
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СевастопольСевастопольэнергоНовостиЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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