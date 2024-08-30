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Фронт окклюзий над Крымом: чего ждать от погоды на выходных

Фронт окклюзий над Крымом: чего ждать от погоды на выходных - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Фронт окклюзий над Крымом: чего ждать от погоды на выходных

В предстоящие выходные на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут кратковременные грозовые дожди, а местами и сильные ливни. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T18:43

2024-08-30T18:43

2024-08-30T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут кратковременные грозовые дожди, а местами и сильные ливни. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.Направление ветра северо-восточное 8-13 м/с. Ночью столбики термометра покажут +15…+20 градусов, на побережье до +23 градусов. Днем в субботу +24…+29 градусов, в горах +18…+23. В воскресенье, 1 сентября, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха повысится на два-три градуса, уточнили в гидрометцентре.В Симферополе в субботу, 31 августа, ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27...+29 градусов. В воскресенье, 1 сентября, в крымской столице ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28...+30.В Севастополе в субботу также переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +26…+28 градусов. В воскресенье в городе-герое сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте и Алуште в субботу ожидается переменная облачность, дождь с грозой. Днем +27…+29, ночью + 21…+23 градуса. 1 сентября в этих городах-курортах будет +28…+30 градусов, ночные температуры останутся прежними, осадков не ожидается.В Евпатории в субботу ночью переменная облачность, дождь с грозой, +19…+21, днем столбики термометров покажут +27…+29 градусов, дожди сохранятся. В воскресенье без осадков, днем +29…+31, ночью +20…+22 градуса.В Судаке 31 августа дожди с грозами днем и ночью, в светлое время суток воздух будет прогрет до +26…+28 градусов, а ночью +19…+21. В воскресенье без осадков, ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов, переменная облачность.В Феодосии в субботу также будет дождливо, переменная облачность, днем +27…+29, ночью +21…+23 градуса. В воскресенье осадки прекратятся, ночные температуры воздуха останутся прежними, а днем +28…+30 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240830/shkvalnyy-veter-s-gradom-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1140004362.html

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