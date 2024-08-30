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Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков
Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков
Двое мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ трех населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T14:16
2024-08-30T14:16
вячеслав гладков
белгородская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
скорая помощь
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ трех населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул губернатор. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома.Атакам дронов подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов. Еще одним FPV-дроном атакован социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района. В здании выбиты окна, повреждены кровля и фасад, также перечислил Гладков.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасностиСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человекЗащита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, скорая помощь, обстрелы белгородской области
Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков

При обстреле ВСУ Белгородской области ранены два человека

14:16 30.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДва человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ трех населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул губернатор. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома.
Атакам дронов подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов. Еще одним FPV-дроном атакован социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района. В здании выбиты окна, повреждены кровля и фасад, также перечислил Гладков.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияСкорая помощьОбстрелы Белгородской области
 
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