https://crimea.ria.ru/20240830/dva-cheloveka-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti--gladkov-1140002488.html

Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков

Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Два человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков

Двое мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ трех населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T14:16

2024-08-30T14:16

2024-08-30T14:16

вячеслав гладков

белгородская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

скорая помощь

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ трех населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул губернатор. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома.Атакам дронов подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов. Еще одним FPV-дроном атакован социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района. В здании выбиты окна, повреждены кровля и фасад, также перечислил Гладков.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасностиСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человекЗащита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, скорая помощь, обстрелы белгородской области