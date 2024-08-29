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Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг
Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг
В четверг на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанные с ней атмосферные фронтальные РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, вероятен град. В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +18 до +24 градусов, днем от +27 до +30.В Евпатории переменная облачность, дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем +27...+29 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240812/zhdat-li-babego-leta-v-krymu-1139487368.html
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг пройдут ливни с грозами и вероятен град

00:01 29.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкГрад. Архивное фото
Град. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, вероятен град. В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +26…+31, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +18 до +24 градусов, днем от +27 до +30.
В Евпатории переменная облачность, дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем +27...+29 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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