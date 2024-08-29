https://crimea.ria.ru/20240829/livni-s-grozami-i-grad-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1139716492.html

Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг

Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Ливни с грозами и град: погода в Крыму в четверг

В четверг на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанные с ней атмосферные фронтальные РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T00:01

2024-08-29T00:01

2024-08-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, вероятен град. В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +18 до +24 градусов, днем от +27 до +30.В Евпатории переменная облачность, дождь. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем +27...+29 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240812/zhdat-li-babego-leta-v-krymu-1139487368.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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