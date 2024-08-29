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Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T15:51

2024-08-29T15:51

2024-08-29T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По информации МЧС, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. В МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности.С 29 по 31 августа также действует штормовое предупреждение на Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семьюПляжи Ялты вновь открыты после штормаПеременная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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