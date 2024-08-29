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Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T15:51
2024-08-29T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По информации МЧС, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. В МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности.С 29 по 31 августа также действует штормовое предупреждение на Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семьюПляжи Ялты вновь открыты после штормаПеременная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю лета
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Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигаются грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение

15:51 29.08.2024 (обновлено: 15:58 29.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем 30 августа в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. В МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности.
С 29 по 31 августа также действует штормовое предупреждение на Кубани.
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