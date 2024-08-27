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Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью
Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью
В Сочи спасатели вызволили из заглохшего из-за сильного ливня автомобиля маму с годовалым малышом, которые оказались заблокированы в салоне. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T18:55
2024-08-27T18:55
2024-08-27T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Сочи спасатели вызволили из заглохшего из-за сильного ливня автомобиля маму с годовалым малышом, которые оказались заблокированы в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Сотрудники МЧС помогли маме с ребенком выбраться из машины и доставили их домой.Ранее в МЧС России сообщали, что двое мужчин в Дагестане спасли туристов из горящего автомобиля, их представят к награде.Читайте также на РИА Новости Крым:В поселке Гаспра в Крыму пожарный спас жизнь соседСотрудник севастопольской Росгвардии спас женщину из горящей машиныСпасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, погода, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, краснодарский край, кубань
Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью
Маму с годовалым малышом из водной ловушки в Сочи спасли сотрудники МЧС