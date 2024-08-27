https://crimea.ria.ru/20240827/liven-zablokiroval-mamu-s-malyshom-v-mashine-v-sochi-spasli-semyu-1139921887.html

Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью

Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью

В Сочи спасатели вызволили из заглохшего из-за сильного ливня автомобиля маму с годовалым малышом, которые оказались заблокированы в салоне. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T18:55

2024-08-27T18:55

2024-08-27T18:55

сочи

погода

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Сочи спасатели вызволили из заглохшего из-за сильного ливня автомобиля маму с годовалым малышом, которые оказались заблокированы в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Сотрудники МЧС помогли маме с ребенком выбраться из машины и доставили их домой.Ранее в МЧС России сообщали, что двое мужчин в Дагестане спасли туристов из горящего автомобиля, их представят к награде.Читайте также на РИА Новости Крым:В поселке Гаспра в Крыму пожарный спас жизнь соседСотрудник севастопольской Росгвардии спас женщину из горящей машиныСпасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, краснодарский край, кубань