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На Крымском мосту выросла очередь

На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2024

На Крымском мосту выросла очередь

На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T08:22

2024-08-28T08:22

2024-08-28T08:52

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 часов утра до 16. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань