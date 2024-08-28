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На Крымском мосту выросла очередь
На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2024
На Крымском мосту выросла очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T08:22
2024-08-28T08:22
2024-08-28T08:52
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 часов утра до 16. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
На Крымском мосту выросла очередь
На Крымском мосту в очереди стоят 120 машин
08:22 28.08.2024 (обновлено: 08:52 28.08.2024)