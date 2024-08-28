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Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г. - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г.
Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г. - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г.
РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-28T11:00
2024-08-23T16:37
пресс-центр
александр малышев
избирательная комиссия республики крым
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа - 11.00. Пресс-конференция "Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г.".Участники:— председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил МАЛЫШЕВ;— заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инна ГУЗЕЕВА;— секретарь Избирательной комиссии Республики Крым Наталья БЕЗРУЧЕНКО.В Крыму полным ходом идет подготовка к выборам. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября 2024 г. Регион будет выбирать депутатов Государственного Совета Республики Крым, городских и сельских советов третьих созывов.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, александр малышев, избирательная комиссия республики крым, выборы

Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г.

11:00 28.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа - 11.00. Пресс-конференция "Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г.".
Участники:
— председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил МАЛЫШЕВ;
— заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инна ГУЗЕЕВА;
— секретарь Избирательной комиссии Республики Крым Наталья БЕЗРУЧЕНКО.
В Крыму полным ходом идет подготовка к выборам. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября 2024 г. Регион будет выбирать депутатов Государственного Совета Республики Крым, городских и сельских советов третьих созывов.
В чем особенность подготовки к выборам? Какие формы голосования будут доступны избирателям? Сколько избирательных объединений, кандидатов участвуют в выборах? Сколько бюллетеней напечатано? Сколько избирательных участков будет работать в Крыму и какие меры безопасности на них будут предусмотрены? Кто будет следить за прозрачностью и законностью избирательного процесса?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрАлександр МалышевИзбирательная комиссия Республики КрымВыборы
 
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