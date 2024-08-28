https://crimea.ria.ru/20240828/krym-gotovitsya-k-edinomu-dnyu-golosovaniya-8-sentyabrya-2024-g-1139827818.html

Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г.

Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г. - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г.

РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-28T11:00

2024-08-28T11:00

2024-08-23T16:37

пресс-центр

александр малышев

избирательная комиссия республики крым

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа - 11.00. Пресс-конференция "Крым готовится к Единому дню голосования 8 сентября 2024 г.".Участники:— председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил МАЛЫШЕВ;— заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инна ГУЗЕЕВА;— секретарь Избирательной комиссии Республики Крым Наталья БЕЗРУЧЕНКО.В Крыму полным ходом идет подготовка к выборам. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября 2024 г. Регион будет выбирать депутатов Государственного Совета Республики Крым, городских и сельских советов третьих созывов.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, александр малышев, избирательная комиссия республики крым, выборы