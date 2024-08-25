https://crimea.ria.ru/20240825/zaderzhan-muzhchina-kotoryy-mog-vybrosit-zhenschinu-i-rebenka-iz-okna-1139858486.html

Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ по столице. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T11:35

2024-08-25T11:35

2024-08-25T11:35

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ по столице.Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию. "Тридцатидевятилетний мужчина, находившийся в квартире задержан. В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении Telegram-канала СК РФ по Москве.Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка.

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, москва