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Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ по столице. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T11:35
2024-08-25T11:35
2024-08-25T11:35
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ по столице.Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию. "Тридцатидевятилетний мужчина, находившийся в квартире задержан. В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении Telegram-канала СК РФ по Москве.Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, москва
Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна