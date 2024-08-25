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Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ по столице. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ по столице.Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию. "Тридцатидевятилетний мужчина, находившийся в квартире задержан. В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении Telegram-канала СК РФ по Москве.Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, москва
Задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

11:35 25.08.2024
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает СК РФ по столице.
"Мужчина задержан. Предварительно, он мог выбросить ребенка и женщину из окна квартиры. Точная информация устанавливается", - заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию.
"Тридцатидевятилетний мужчина, находившийся в квартире задержан. В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении Telegram-канала СК РФ по Москве.
Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовостиМосква
 
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