https://crimea.ria.ru/20240825/sk-vozbudil-delo-iz-za-terroristicheskoy-ataki-vsu-na-belgorodchinu-1139857190.html

СК возбудил дело из-за террористической атаки ВСУ на Белгородчину

СК возбудил дело из-за террористической атаки ВСУ на Белгородчину - РИА Новости Крым, 25.08.2024

СК возбудил дело из-за террористической атаки ВСУ на Белгородчину

После атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области, где погибли пять мирных жителей, возбуждено дело по статье "теракт", сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T09:27

2024-08-25T09:27

2024-08-25T09:35

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области, где погибли пять мирных жителей, возбуждено дело по статье "теракт", сообщается в Telegram-канале СК России.Отмечается, что СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Позднее глава региона заявил, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них - 16-летняя девочка.

https://crimea.ria.ru/20240825/pyat-chelovek-pogibli-i-12-postradali-ot-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1139855558.html

белгородская область

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2024

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ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости