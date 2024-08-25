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СК возбудил дело из-за террористической атаки ВСУ на Белгородчину - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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СК возбудил дело из-за террористической атаки ВСУ на Белгородчину
СК возбудил дело из-за террористической атаки ВСУ на Белгородчину - РИА Новости Крым, 25.08.2024
СК возбудил дело из-за террористической атаки ВСУ на Белгородчину
После атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области, где погибли пять мирных жителей, возбуждено дело по статье "теракт", сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T09:27
2024-08-25T09:35
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области, где погибли пять мирных жителей, возбуждено дело по статье "теракт", сообщается в Telegram-канале СК России.Отмечается, что СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Позднее глава региона заявил, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них - 16-летняя девочка.
https://crimea.ria.ru/20240825/pyat-chelovek-pogibli-i-12-postradali-ot-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1139855558.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости
СК возбудил дело из-за террористической атаки ВСУ на Белгородчину

СК возбудил уголовное дело из-за террористической атаки ВСУ на село в Белгородской области

09:27 25.08.2024 (обновлено: 09:35 25.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области, где погибли пять мирных жителей, возбуждено дело по статье "теракт", сообщается в Telegram-канале СК России.
"Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на село Ракитное Белгородской области. ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Позднее глава региона заявил, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них - 16-летняя девочка.
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
07:32
Пять человек погибли и 12 пострадали от удара ВСУ по Белгородской области
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияНовости
 
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