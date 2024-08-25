https://crimea.ria.ru/20240825/podrostki-v-krasnodarskom-krae-spasli-les-ot-ognya-1139859477.html

Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае

Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае

Братья Ярослав и Кирилл Божко из станицы Раевской помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T13:15

2024-08-25T13:15

2024-08-25T13:16

новости

вениамин кондратьев

краснодарский край

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Братья Ярослав и Кирилл Божко из станицы Раевской помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По информации Вениамина Кондратьева, ребята вызвали пожарных и сообщили о возгорании соседям. Когда приехали сотрудники МЧС, братья до последнего помогали им в тушении огня.

https://crimea.ria.ru/20240825/pod-simferopolem-gorit-chastnoe-domovladenie-1139859140.html

краснодарский край

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2024

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новости, вениамин кондратьев, краснодарский край, пожар