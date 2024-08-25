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Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае
Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае
Братья Ярослав и Кирилл Божко из станицы Раевской помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T13:15
2024-08-25T13:16
новости
вениамин кондратьев
краснодарский край
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Братья Ярослав и Кирилл Божко из станицы Раевской помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По информации Вениамина Кондратьева, ребята вызвали пожарных и сообщили о возгорании соседям. Когда приехали сотрудники МЧС, братья до последнего помогали им в тушении огня.
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краснодарский край
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новости, вениамин кондратьев, краснодарский край, пожар
Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае

Подростки помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае

13:15 25.08.2024 (обновлено: 13:16 25.08.2024)
 
© МЧС СевастополяПожар. Архивное фото
Пожар. Архивное фото
© МЧС Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Братья Ярослав и Кирилл Божко из станицы Раевской помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Парни находились дома, когда увидели столб густого дыма. Не раздумывая, бросились в его сторону вниз по улице. Там из-за замыкания электропроводки загорелась бытовка, огонь перекинулся на зеленый массив", - говорится в сообщении Telegram-канала губернатора.
По информации Вениамина Кондратьева, ребята вызвали пожарных и сообщили о возгорании соседям. Когда приехали сотрудники МЧС, братья до последнего помогали им в тушении огня.
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