https://crimea.ria.ru/20240825/podrostki-v-krasnodarskom-krae-spasli-les-ot-ognya-1139859477.html
Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае
Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае
Братья Ярослав и Кирилл Божко из станицы Раевской помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T13:15
2024-08-25T13:15
2024-08-25T13:16
новости
вениамин кондратьев
краснодарский край
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Братья Ярослав и Кирилл Божко из станицы Раевской помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По информации Вениамина Кондратьева, ребята вызвали пожарных и сообщили о возгорании соседям. Когда приехали сотрудники МЧС, братья до последнего помогали им в тушении огня.
https://crimea.ria.ru/20240825/pod-simferopolem-gorit-chastnoe-domovladenie-1139859140.html
краснодарский край
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новости, вениамин кондратьев, краснодарский край, пожар
Подростки спасли лес от огня в Краснодарском крае
Подростки помогли спасти от огня лес в Краснодарском крае
13:15 25.08.2024 (обновлено: 13:16 25.08.2024)