https://crimea.ria.ru/20240824/zharko-i-sukho-prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1139710043.html

Жарко и сухо: прогноз погоды в Крыму на субботу

Жарко и сухо: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Жарко и сухо: прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу воздушные массы южных широт надежно удерживают жаркую сухую погоду на полуострове. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T00:01

2024-08-24T00:01

2024-08-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В субботу воздушные массы южных широт надежно удерживают жаркую сухую погоду на полуострове. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20; днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +23...+25 градуса, днем +30...+32.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...+24 градусов, днем +30...+34.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240823/v-krymu-v-vykhodnye-budet-zharko-i-solnechno-1139822800.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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