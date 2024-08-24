https://crimea.ria.ru/20240824/zharko-i-sukho-prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1139710043.html
Жарко и сухо: прогноз погоды в Крыму на субботу
Жарко и сухо: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Жарко и сухо: прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу воздушные массы южных широт надежно удерживают жаркую сухую погоду на полуострове. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T00:01
2024-08-24T00:01
2024-08-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В субботу воздушные массы южных широт надежно удерживают жаркую сухую погоду на полуострове. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20; днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +23...+25 градуса, днем +30...+32.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...+24 градусов, днем +30...+34.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240823/v-krymu-v-vykhodnye-budet-zharko-i-solnechno-1139822800.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жарко и сухо: прогноз погоды в Крыму на субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В субботу воздушные массы южных широт надежно удерживают жаркую сухую погоду на полуострове. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +26; днем +30…35, в горах +24…29. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, 25-26 августа усилится до 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20; днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +23...+25 градуса, днем +30...+32.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...+24 градусов, днем +30...+34.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.