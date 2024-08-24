https://crimea.ria.ru/20240824/v-sevastopole-zakryli-reyd-1139853618.html

В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 24.08.2024

В Севастополе закрыт рейд

Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T21:47

2024-08-24T21:47

2024-08-24T21:48

севастополь

новости

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается.Ранее второй раз за день было перекрыто движение по Крымскому мосту.

https://crimea.ria.ru/20240823/kerchenskaya-pereprava-zakryta-fury-perenapravlyayut-po-sukhoputnomu-koridoru-1139821592.html

севастополь

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2024

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севастополь, новости, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, безопасность республики крым и севастополя