https://crimea.ria.ru/20240824/v-sevastopole-zakryli-reyd-1139853618.html
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В Севастополе закрыт рейд
Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T21:47
2024-08-24T21:47
2024-08-24T21:48
севастополь
новости
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается.Ранее второй раз за день было перекрыто движение по Крымскому мосту.
https://crimea.ria.ru/20240823/kerchenskaya-pereprava-zakryta-fury-perenapravlyayut-po-sukhoputnomu-koridoru-1139821592.html
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севастополь, новости, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе перекрыт рейд
21:47 24.08.2024 (обновлено: 21:48 24.08.2024)