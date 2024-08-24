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В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В Севастополе закрыт рейд
Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T21:47
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севастополь
новости
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается.Ранее второй раз за день было перекрыто движение по Крымскому мосту.
https://crimea.ria.ru/20240823/kerchenskaya-pereprava-zakryta-fury-perenapravlyayut-po-sukhoputnomu-koridoru-1139821592.html
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севастополь, новости, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе перекрыт рейд

21:47 24.08.2024 (обновлено: 21:48 24.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении.
О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается.
Ранее второй раз за день было перекрыто движение по Крымскому мосту.
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Вчера, 12:10
Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору
 
СевастопольНовостиМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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