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Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины

Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины

За неделю Вооруженные силы РФ уничтожили два самолета и четыре вертолета ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T16:12

2024-08-23T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы РФ уничтожили два самолета и четыре вертолета ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны ВС РФ в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.По данным Минобооны, также были уничтожены две пусковые установки и РСЗО HIMARS производства США, пусковая установка и РСЗО MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, три станции РЭБ и пять полевых складов боеприпасов.Кроме того, были сбиты противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 БпЛА, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции.Сутками ранее, по информации военного ведомства, уничтожены 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, 53 из них вне зоны проведения специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНРВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на УкраинеСитуация в Курской области: свежие данные от Минобороны

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