https://crimea.ria.ru/20240823/sbity-dva-samoleta-i-chetyre-vertoleta-vvs-ukrainy-1139827405.html
Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины
Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины
За неделю Вооруженные силы РФ уничтожили два самолета и четыре вертолета ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T16:12
2024-08-23T16:12
2024-08-23T16:13
новости
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135856885_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e797d5015ecc93e9f5e048e0e38ac049.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы РФ уничтожили два самолета и четыре вертолета ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны ВС РФ в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.По данным Минобооны, также были уничтожены две пусковые установки и РСЗО HIMARS производства США, пусковая установка и РСЗО MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, три станции РЭБ и пять полевых складов боеприпасов.Кроме того, были сбиты противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 БпЛА, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции.Сутками ранее, по информации военного ведомства, уничтожены 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, 53 из них вне зоны проведения специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНРВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на УкраинеСитуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
https://crimea.ria.ru/20240823/29-ukrainskikh-boevikov-sdalis-v-plen-vs-rf-1139826790.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135856885_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_de8027818d70147a4f0f8dad0a2af253.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины
За неделю российская армия уничтожила два самолета и четыре вертолета ВСУ
16:12 23.08.2024 (обновлено: 16:13 23.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю Вооруженные силы РФ уничтожили два самолета и четыре вертолета ВСУ, сообщает в пятницу Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны ВС РФ в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
По данным Минобооны, также были уничтожены две пусковые установки и РСЗО HIMARS производства США, пусковая установка и РСЗО MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, три станции РЭБ и пять полевых складов боеприпасов.
Кроме того, были сбиты противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 БпЛА, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции.
Сутками ранее
, по информации военного ведомства, уничтожены 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, 53 из них вне зоны проведения специальной военной операции.
Читайте также на РИА Новости Крым: