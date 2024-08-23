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Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу
Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу
В Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:22
2024-08-23T13:24
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Об этом сообщил городской дептранс.О причинах перекрытия рейда не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организован транспорт для работы на компенсационном маршруте.Также перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://crimea.ria.ru/20240823/krymskiy-most-zakryt-dlya-dvizheniya-avtotransporta-1139822374.html
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севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, крым, новости крыма
Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу

В Севастополе остановили движение морского транспорта

13:22 23.08.2024 (обновлено: 13:24 23.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Об этом сообщил городской дептранс.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах перекрытия рейда не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организован транспорт для работы на компенсационном маршруте.
Также перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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СевастопольСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортКрымНовости Крыма
 
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