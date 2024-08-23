https://crimea.ria.ru/20240823/reyd-v-sevastopole-perekryt---morskoy-transport-ostanovil-rabotu-1139822644.html

Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу

Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу

В Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T13:22

2024-08-23T13:22

2024-08-23T13:24

севастополь

северная сторона

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Об этом сообщил городской дептранс.О причинах перекрытия рейда не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организован транспорт для работы на компенсационном маршруте.Также перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://crimea.ria.ru/20240823/krymskiy-most-zakryt-dlya-dvizheniya-avtotransporta-1139822374.html

севастополь

крым

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