https://crimea.ria.ru/20240823/reyd-v-sevastopole-perekryt---morskoy-transport-ostanovil-rabotu-1139822644.html
Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу
Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу
В Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:22
2024-08-23T13:22
2024-08-23T13:24
севастополь
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паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Об этом сообщил городской дептранс.О причинах перекрытия рейда не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организован транспорт для работы на компенсационном маршруте.Также перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://crimea.ria.ru/20240823/krymskiy-most-zakryt-dlya-dvizheniya-avtotransporta-1139822374.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, крым, новости крыма
Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу
В Севастополе остановили движение морского транспорта
13:22 23.08.2024 (обновлено: 13:24 23.08.2024)