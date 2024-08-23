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Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО
Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО
В Бахчисарае простились с героем спецоперации Сергеем Самсоновым, который погиб на Курском направлении. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T17:47
2024-08-23T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации Сергеем Самсоновым, который погиб на Курском направлении. Об этом сообщили в местной администрации.10 октября погибшему должно было исполниться 42 года, - сообщили в администрации. Родился и вырос он в Бахчисарае. Работал строителем. В июне прошлого года Сергей Самсонов подписал контракт на прохождение военной службы. "До последнего оставаясь верным присяге, наш земляк Сергей Самсонов, погиб 13 августа 2024 года в селе Сафроновка Курской области, выполняя боевое задание", - сообщили в администрации.В специальной военной операции он участвовал в составе 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты ЧФ РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОЗа храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевВ Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации
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РИА Новости Крым
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утраты, новости сво, крым, бахчисарай, память, новости крыма
Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО

В Бахчисарае простились с погибшим участником СВО Сергеем Самсоновым

17:47 23.08.2024
 
© Администрация г. БахчисараяСергей Самсонов
Сергей Самсонов
© Администрация г. Бахчисарая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации Сергеем Самсоновым, который погиб на Курском направлении. Об этом сообщили в местной администрации.
"В Бахчисарае, на Аллее славы, состоялась церемония прощания с храбрым воином - Самсоновым Сергеем Васильевичем", - говорится в Telegram-сообщении администрации.
10 октября погибшему должно было исполниться 42 года, - сообщили в администрации. Родился и вырос он в Бахчисарае. Работал строителем. В июне прошлого года Сергей Самсонов подписал контракт на прохождение военной службы.
"До последнего оставаясь верным присяге, наш земляк Сергей Самсонов, погиб 13 августа 2024 года в селе Сафроновка Курской области, выполняя боевое задание", - сообщили в администрации.
В специальной военной операции он участвовал в составе 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты ЧФ РФ.
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УтратыНовости СВОКрымБахчисарайПамятьНовости Крыма
 
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