https://crimea.ria.ru/20240823/kurskaya-bitva---istoriya-perelomnogo-srazheniya-velikoy-otechestvennoy-1139828959.html
Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной
Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной
Ровно 81 год назад завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Силы СССР... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T18:46
2024-08-23T18:46
2024-08-23T18:46
великая отечественная война
вторая мировая война
история
курск
курская битва
курская область
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/17/1139828002_2:0:855:480_1920x0_80_0_0_3399d9cfc881137ed3a4e8742fcd40a2.jpg
Ровно 81 год назад завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Силы СССР окончательно закрепили свою стратегическую инициативу, Германия же была вынуждена перейти к обороне по всей линии фронта. С обеих сторон в Курской битве участвовало более четырех миллионов человек. Было задействовано: около 70 тысяч орудий и минометов;свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий; около 12 тысяч боевых самолетов. Потери вермахта составили около 500 тысяч человек. Детально о сражении – в нашем видео.
курск
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/17/1139828002_108:0:748:480_1920x0_80_0_0_e707918f3a08043fef78c63dc106af74.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война, вторая мировая война, история, курск, курская битва, курская область, видео, видео
Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной
Годовщина Курской битвы : история переломного сражения Великой Отечественной - видео
Ровно 81 год назад завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Силы СССР окончательно закрепили свою стратегическую инициативу, Германия же была вынуждена перейти к обороне по всей линии фронта.
С обеих сторон в Курской битве участвовало более четырех миллионов человек. Было задействовано:
около 70 тысяч орудий и минометов;
свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий;
около 12 тысяч боевых самолетов.
Потери вермахта составили около 500 тысяч человек.
Детально о сражении – в нашем видео.