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Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной
Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной
Ровно 81 год назад завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Силы СССР... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T18:46
2024-08-23T18:46
великая отечественная война
вторая мировая война
история
курск
курская битва
курская область
видео
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Ровно 81 год назад завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Силы СССР окончательно закрепили свою стратегическую инициативу, Германия же была вынуждена перейти к обороне по всей линии фронта. С обеих сторон в Курской битве участвовало более четырех миллионов человек. Было задействовано: около 70 тысяч орудий и минометов;свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий; около 12 тысяч боевых самолетов. Потери вермахта составили около 500 тысяч человек. Детально о сражении – в нашем видео.
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великая отечественная война, вторая мировая война, история, курск, курская битва, курская область, видео, видео
Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной

Годовщина Курской битвы : история переломного сражения Великой Отечественной - видео

18:46 23.08.2024
 
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Ровно 81 год назад завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Силы СССР окончательно закрепили свою стратегическую инициативу, Германия же была вынуждена перейти к обороне по всей линии фронта.
С обеих сторон в Курской битве участвовало более четырех миллионов человек. Было задействовано:
около 70 тысяч орудий и минометов;
свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий;
около 12 тысяч боевых самолетов.
Потери вермахта составили около 500 тысяч человек.
Детально о сражении – в нашем видео.
 
Великая Отечественная войнаВторая мировая войнаИсторияКурскКурская битваКурская областьВидео
 
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