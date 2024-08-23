https://crimea.ria.ru/20240823/kurskaya-bitva---istoriya-perelomnogo-srazheniya-velikoy-otechestvennoy-1139828959.html

Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной

Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной

Ровно 81 год назад завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Силы СССР... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T18:46

2024-08-23T18:46

2024-08-23T18:46

великая отечественная война

вторая мировая война

история

курск

курская битва

курская область

видео

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Ровно 81 год назад завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков. Силы СССР окончательно закрепили свою стратегическую инициативу, Германия же была вынуждена перейти к обороне по всей линии фронта. С обеих сторон в Курской битве участвовало более четырех миллионов человек. Было задействовано: около 70 тысяч орудий и минометов;свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий; около 12 тысяч боевых самолетов. Потери вермахта составили около 500 тысяч человек. Детально о сражении – в нашем видео.

курск

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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