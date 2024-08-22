Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента

В разных городах Крыма на общественных пространствах развернули большие флаги России
Утро праздничного дня в Евпатории начался с торжественного поднятия Государственного флага Российской Федерации.
Утро праздничного дня в Евпатории начался с торжественного поднятия Государственного флага Российской Федерации.
В музее-заповеднике "Судакская крепость" прошла патриотическая акция. Под стенами древних башен развернули большой флаг России - как символ единства и гордости.
В музее-заповеднике "Судакская крепость" прошла патриотическая акция. Под стенами древних башен развернули большой флаг России - как символ единства и гордости.
Так День флага России отметили в Ялте на городском стадионе.
Так День флага России отметили в Ялте на городском стадионе.
Триколор шириной 17 и длиной 45 метров раскинулся на исторической высоте – Сапун-горе. Традиционно акцию поддержали сотрудники МЧС России и кадеты ведомства.
Триколор шириной 17 и длиной 45 метров раскинулся на исторической высоте – Сапун-горе. Традиционно акцию поддержали сотрудники МЧС России и кадеты ведомства.
Традиционно флаг России установили на флагштоке пика горы Ай-Петри.
Традиционно флаг России установили на флагштоке пика горы Ай-Петри.
В честь Дня Государственного флага Российской Федерации чиновники администрации и депутаты Алушты пронесли Государственный флаг по центральной набережной и исполнили гимн Российской Федерации.
В честь Дня Государственного флага Российской Федерации чиновники администрации и депутаты Алушты пронесли Государственный флаг по центральной набережной и исполнили гимн Российской Федерации.
В День государственного флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату.
В День государственного флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату.