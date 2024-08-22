https://crimea.ria.ru/20240822/kak-krym-otmetil-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii---fotolenta-1139807690.html

Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента

Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента

22 августа официальный праздник России День флага отмечают в самых больших мегаполисах и маленьких селах России. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T16:53

2024-08-22T16:53

2024-08-22T16:54

фотоленты

день государственного флага россии

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22 августа официальный праздник России День флага отмечают в самых больших мегаполисах и маленьких селах России. Триколоры с более чем трехсотлетней историей появляются на улицах, на машинах, на одежде людей. В Крыму многие муниципалитеты и ведомства к этой дате ежегодно готовят множество праздничных мероприятий. Например, 22 августа 2024 года крымские спортсмены установили рекорд России по самому длинному шпагату. В Симферополе 321 спортсмен спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров с флагами в руках.

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сапун-гора

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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