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Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240822/kak-krym-otmetil-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii---fotolenta-1139807690.html
Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента
Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента
22 августа официальный праздник России День флага отмечают в самых больших мегаполисах и маленьких селах России. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T16:53
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фотоленты
день государственного флага россии
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крым
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22 августа официальный праздник России День флага отмечают в самых больших мегаполисах и маленьких селах России. Триколоры с более чем трехсотлетней историей появляются на улицах, на машинах, на одежде людей. В Крыму многие муниципалитеты и ведомства к этой дате ежегодно готовят множество праздничных мероприятий. Например, 22 августа 2024 года крымские спортсмены установили рекорд России по самому длинному шпагату. В Симферополе 321 спортсмен спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров с флагами в руках.
севастополь
крым
судак
ялта
алушта
евпатория
ай-петри
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симферополь
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РИА Новости Крым
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день государственного флага россии, севастополь, крым, судак, ялта, алушта, евпатория, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ай-петри, сапун-гора, фото, симферополь, спорт
Как Крым отметил День государственного флага России - фотолента

В разных городах Крыма на общественных пространствах развернули большие флаги России

16:53 22.08.2024 (обновлено: 16:54 22.08.2024)
 
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22 августа официальный праздник России День флага отмечают в самых больших мегаполисах и маленьких селах России.
Триколоры с более чем трехсотлетней историей появляются на улицах, на машинах, на одежде людей.
В Крыму многие муниципалитеты и ведомства к этой дате ежегодно готовят множество праздничных мероприятий. Например, 22 августа 2024 года крымские спортсмены установили рекорд России по самому длинному шпагату. В Симферополе 321 спортсмен спортсмены сели на шпагат в непрерывную цепочку длиной 467 метров с флагами в руках.
© Пресс-служба администрации г. Евпатория

Утро праздничного дня в Евпатории начался с торжественного поднятия Государственного флага Российской Федерации.

Праздник российского триколора отмечают в Евпатории
1 из 7

Утро праздничного дня в Евпатории начался с торжественного поднятия Государственного флага Российской Федерации.

© Пресс-служба администрации г. Евпатория
© пресс-служба администрации г. Судак

В музее-заповеднике "Судакская крепость" прошла патриотическая акция. Под стенами древних башен развернули большой флаг России - как символ единства и гордости.

Флаг России перед Генуэзской крепостью
2 из 7

В музее-заповеднике "Судакская крепость" прошла патриотическая акция. Под стенами древних башен развернули большой флаг России - как символ единства и гордости.

© пресс-служба администрации г. Судак
© пресс-служба администрации г. Ялта

Так День флага России отметили в Ялте на городском стадионе.

Так День флага России отметили в Ялте
3 из 7

Так День флага России отметили в Ялте на городском стадионе.

© пресс-служба администрации г. Ялта
© пресс-служба МЧС Севастополя

Триколор шириной 17 и длиной 45 метров раскинулся на исторической высоте – Сапун-горе. Традиционно акцию поддержали сотрудники МЧС России и кадеты ведомства.

Огромный флаг России развернут на Сапун-горе
4 из 7

Триколор шириной 17 и длиной 45 метров раскинулся на исторической высоте – Сапун-горе. Традиционно акцию поддержали сотрудники МЧС России и кадеты ведомства.

© пресс-служба МЧС Севастополя
© пресс-служба МЧС РФ по РК

Традиционно флаг России установили на флагштоке пика горы Ай-Петри.

Традиционно флаг России установили на флагштоке пика Ай-Петри
5 из 7

Традиционно флаг России установили на флагштоке пика горы Ай-Петри.

© пресс-служба МЧС РФ по РК
© администрация г. Алушта

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации чиновники администрации и депутаты Алушты пронесли Государственный флаг по центральной набережной и исполнили гимн Российской Федерации.

День флага России отмечают в Алуште
6 из 7

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации чиновники администрации и депутаты Алушты пронесли Государственный флаг по центральной набережной и исполнили гимн Российской Федерации.

© администрация г. Алушта
© РИА Новости Крым

В День государственного флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату.

В Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату
7 из 7

В День государственного флага в Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату.

© РИА Новости Крым
 
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