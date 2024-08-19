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Яблочный Спас - приметы и традиции - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Яблочный Спас - приметы и традиции
Яблочный Спас - приметы и традиции - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Яблочный Спас - приметы и традиции
19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T12:18
2024-08-19T12:18
инфографика
яблочный спас
рпц (русская православная церковь)
православие
религия
общество
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19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом.В храмах в этот день освящают первые плоды нового урожая. Это древняя традиция, сохранившаяся еще с ветхозаветных времен, когда у священников не было полей и виноградников, так как они полностью посвящали себя молитве за народ, а люди в благодарность приносили десятину от своего урожая. Позже в Византии установился обычай, когда в праздник Преображения император как глава народа обязательно посещал свой личный виноградник, чтобы принести Богу первые плоды.На Руси виноград рос не везде, поэтому верующие стали приносить в храм яблоки. А праздник получил народное название Яблочный Спас.
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яблочный спас, рпц (русская православная церковь), православие, религия, общество, инфографика
Яблочный Спас - приметы и традиции

Приметы и традиции Яблочного Спаса - инфографика

12:18 19.08.2024
 
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19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом.
Яблочный спас. ИнфографикаЯблочный спас. Инфографика
В храмах в этот день освящают первые плоды нового урожая. Это древняя традиция, сохранившаяся еще с ветхозаветных времен, когда у священников не было полей и виноградников, так как они полностью посвящали себя молитве за народ, а люди в благодарность приносили десятину от своего урожая.
Позже в Византии установился обычай, когда в праздник Преображения император как глава народа обязательно посещал свой личный виноградник, чтобы принести Богу первые плоды.
На Руси виноград рос не везде, поэтому верующие стали приносить в храм яблоки. А праздник получил народное название Яблочный Спас.
 
ИнфографикаЯблочный СпасРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеРелигияОбщество
 
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