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Ситуация на Крымском мосту: очередь уменьшается - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Ситуация на Крымском мосту: очередь уменьшается
Ситуация на Крымском мосту: очередь уменьшается - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Ситуация на Крымском мосту: очередь уменьшается
В очереди на Крымском мосту с обеих сторон находятся 915 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T13:21
2024-08-19T13:22
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крым
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керченский пролив
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту с обеих сторон находятся 915 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымском мосту начала расти в понедельник утром. В 06.00 утра досмотра ожидали 390 автомобилей. В 08.00 часов в очереди находились 770 машин.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост - стратегический объект, проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом - сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советы Ситуация на Крымском мосту: очередь за час выросла в два раза Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, транспорт, керченский пролив, логистика, крымский мост, керчь, тамань
Ситуация на Крымском мосту: очередь уменьшается

В очереди на Крымском мосту с обеих сторон находятся 915 автомобилей

13:21 19.08.2024 (обновлено: 13:22 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту с обеих сторон находятся 915 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 615 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Очередь на Крымском мосту начала расти в понедельник утром. В 06.00 утра досмотра ожидали 390 автомобилей. В 08.00 часов в очереди находились 770 машин.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост - стратегический объект, проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом - сухопутным коридором через новые регионы.
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