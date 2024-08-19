https://crimea.ria.ru/20240819/russkoy-telnyashke--150-let-1139655676.html

Русской тельняшке – 150 лет

Русской тельняшке – 150 лет - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Русской тельняшке – 150 лет

Русской тельняшке исполняется 150 лет. 19 августа 1874 года император Александр II утвердил Положение о довольствии команд Морского ведомства по части... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T08:57

2024-08-19T08:57

2024-08-19T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Русской тельняшке исполняется 150 лет. 19 августа 1874 года император Александр II утвердил Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции. Так на флоте появился новый предмет одежды – полосатая нательная рубаха, которую быстро окрестили "тельняшкой".День рождения тельняшки – это неофициальный праздник, но он особенно дорог тем, кто по долгу службы носит этот полосатый атрибут одежды. Тельняшки разных цветов носят представители разных родов российских войск. Так, у пограничников тельняшка с зелеными полосами, у представителей Росгвардии – с краповыми. Сотрудники МЧС носят тельняшки с оранжевыми полосами, подводники – с черными, у ВДВ – голубые полоски, а у ФСБ – синие, васильковые.Интересно, что когда-то это исподнее называлось бретонской рубахой, ее носили западноевропейские моряки. В армии Бонапарта также были 21-полосные рубахи, которые пришли в Россию вместе с войной 1812 года.Удобные тельняшки быстро полюбились российским морякам, военным. 19 августа 1874 года в России был подписан Указа о введении нового стандарта военной формы. Цвета полосок – белый и синий – были идентичны расцветке морского Андреевского флага.Мода на полосатые рубашки перекочевала из армии во все слои российского общества. Даже цесаревич Алексей носил такой костюмчик.Тельняшка стала символом силы, смелости и самоотверженности россиян, что доказывает поговорка: "нас мало, но мы в тельняшках".Об эволюции тельняшки – в инфографике РИА Новости Крым.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, инфографика, россия, праздники и памятные даты, общество