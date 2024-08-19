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Прокуратура начала проверку из-за невывоза мусора в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Прокуратура начала проверку из-за невывоза мусора в Симферополе
Прокуратура начала проверку из-за невывоза мусора в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Прокуратура начала проверку из-за невывоза мусора в Симферополе
Прокуратура Симферополя проводит проверку из-за несвоевременного вывоза мусора и ненадлежащего состояния контейнерных площадок в крымской столице, сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T12:30
2024-08-19T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Симферополя проводит проверку из-за несвоевременного вывоза мусора и ненадлежащего состояния контейнерных площадок в крымской столице, сообщает пресс-служба ведомства.Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что самыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта.Также требуют внимания Красноперекопск, Джанкой и Саки.Руководитель региона подчеркнул, что к уборке в населенных пунктах могут привлекаться добросовестные частные компании за разумные деньги, и поручил до 1 сентября составить реестр таких компаний для всех муниципалитетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении ЕвпаторииУлицы Феодосии будут убирать предприятия с материкаАксенов назвал самый грязный город Крыма
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новости, новости крыма, прокуратура республики крым, симферополь, мусор, общество, городская среда
Прокуратура начала проверку из-за невывоза мусора в Симферополе

Прокуратура Симферополя проводит проверку жалоб горожан на невывоз мусора

12:30 19.08.2024 (обновлено: 12:34 19.08.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымКонтейнерная площадка в Симферополе
Контейнерная площадка в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Симферополя проводит проверку из-за несвоевременного вывоза мусора и ненадлежащего состояния контейнерных площадок в крымской столице, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой города Симферополя по сообщениям из социальных сетей организована проверка в связи с несвоевременным вывозом мусора и ненадлежащим содержанием расположенных на территории города контейнерных площадок", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что самыми проблемными городами Крыма с точки зрения организации уборки общественных территорий остаются Феодосия, Евпатория и Ялта.
Также требуют внимания Красноперекопск, Джанкой и Саки.
Руководитель региона подчеркнул, что к уборке в населенных пунктах могут привлекаться добросовестные частные компании за разумные деньги, и поручил до 1 сентября составить реестр таких компаний для всех муниципалитетов.
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