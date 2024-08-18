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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Угрозу ракетной опасности в Севастополе отменили, отключили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T22:29
2024-08-18T22:29
2024-08-18T22:42
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Угрозу ракетной опасности в Севастополе отменили, отключили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Об угрозе воздушной атаки жители и гости региона узнают посредством общегородской системы оповещения сразу после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Оперативную информацию губернатор Севастополя размещает в своем Telegram-канале и публикует сведения о пострадавших или повреждениях зданий в случае атак.Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения средствами ПВО воздушных целей противника. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, новости, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
22:29 18.08.2024 (обновлено: 22:42 18.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Угрозу ракетной опасности в Севастополе отменили, отключили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Об угрозе воздушной атаки жители и гости региона узнают посредством общегородской системы оповещения сразу после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Оперативную информацию губернатор Севастополя размещает в своем Telegram-канале и публикует сведения о пострадавших или повреждениях зданий в случае атак.
Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения средствами ПВО воздушных целей противника. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.