https://crimea.ria.ru/20240818/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1139600903.html

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Угрозу ракетной опасности в Севастополе отменили, отключили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T22:29

2024-08-18T22:29

2024-08-18T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Угрозу ракетной опасности в Севастополе отменили, отключили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Об угрозе воздушной атаки жители и гости региона узнают посредством общегородской системы оповещения сразу после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Оперативную информацию губернатор Севастополя размещает в своем Telegram-канале и публикует сведения о пострадавших или повреждениях зданий в случае атак.Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения средствами ПВО воздушных целей противника. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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