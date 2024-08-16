Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 16 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240816/kakoy-segodnya-prazdnik-16-avgusta-1130732471.html
Какой сегодня праздник: 16 августа
Какой сегодня праздник: 16 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Какой сегодня праздник: 16 августа
В эту пятницу сладкоежки всего мира отмечают День малинового варенья, а меломаны – День памяти Элвиса Пресли. А еще 16 августа родились Авиценна, Юрий Рерих,... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-16T00:00
2024-08-15T20:12
праздники и памятные даты
общество
новости
россия
в мире
музыка
кино
кинематограф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138570164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19d06f9009b3964488627b51067bb52b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В эту пятницу сладкоежки всего мира отмечают День малинового варенья, а меломаны – День памяти Элвиса Пресли. А еще 16 августа родились Авиценна, Юрий Рерих, Пьер Ришар, Мадонна и Джеймс Кэмерон.Что празднуют в миреДень малинового варенья был придуман в 2015 году и с тех пор ежегодно празднуется 16 августа. Выбор даты не случаен – на Руси этот день назывался Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много этих ягод. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества, и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуды и для повышения иммунитета.16 августа в южном американском городе Мемфисе проходит традиционный День памяти певца и музыканта Элвиса Пресли. Каждый год в августе тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в Мемфис на неделю памяти артиста. Кстати, в школе Элвис имел "тройку" по музыке, и за всю жизнь так и не освоил нотную грамоту. А еще он был не натуральный брюнет: природа наградила его светло-русыми волосами. Он перекрасился в брюнета потому, что на цветных экранах его голубые глаза в сочетании со смоляным цветом волос смотрелись эффектнее.Еще сегодня можно отметить День чуда своими руками, Международный день "Помашите в камеру наблюдения", День рассказывания анекдотов. Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана, Кузьмы.Знаменательные событияВ 1896 году американский старатель Джордж Кармак со своими напарниками Джимом Скукумом и Чарли Доусоном, индейцами местного племени тагиш, обнаружили золото на одном из притоков реки Клондайк в Канаде. Этот день считается началом Клондайкской золотой лихорадки, потому что через год, когда новости достигли "большой земли", в Канаду и Аляску ринулись толпы золотоискателей. С тех пор словом "клондайк" стали называть источник несметных богатств.В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм Flip the Frog. Выпустила его студия Уолта Диснея. Лента длится чуть больше шести минут и рассказывает о смешных моментах из жизни главного героя — лягушонка Флипа.Кто родилсяВ 980 году родился иранский врач, философ, поэт и музыкант Ибн Сина, на Западе известный как Авиценна. Автор более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до наших дней дошло только 274. Самый известный и влиятельный ученый-философ средневекового исламского мира.В 1902 году родился русский востоковед Юрий Рерих, знаменитый путешественник, лингвист, искусствовед, специалист по языку и культуре Тибета, составитель многотомного тибетского словаря. Старший сын русского художника Николая Рериха.В 1921 году на свет появился советский кинорежиссер Владимир Чеботарев. Среди его известных картин – "Человек-амфибия", "Как вас теперь называть", "Крах", "Батальоны просят огня". С 1974 года снимал детский юмористический киножурнал "Ералаш".В 1934 году родился знаменитый французский киноактер Пьер Ришар. Снялся в 69 фильмах, среди которых прославившие его на весь мир картины "Высокий блондин в черном ботинке", "Побег", "Укол зонтиком", "Папаши", "Беглецы", "Партия в шахматы", "Робинзон Крузо".В 1947 году родился советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Геннадий Цыганков.В 1954 году родился канадский режиссер, звезда Голливуда Джеймс Кэмерон, подаривший кинофанатам больше 150 фильмов, среди которых "Терминатор", "Чужие", "Титаник", "Аватар" и множество других. В 2010 году попал в список 100 самых влиятельных людей в мире журнала Time.Свои дни рождения в этот день также отмечают американская певица и актриса Мадонна, российская актриса Юлия Высоцкая.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138570164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_868ceb3ae3b9d96e0e94a0e0125d8dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, музыка, кино, кинематограф
Какой сегодня праздник: 16 августа

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 16 августа

00:00 16.08.2024
 
© РИА Новости КрымВ Крыму проходит сбор малины и ежевики
В Крыму проходит сбор малины и ежевики - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В эту пятницу сладкоежки всего мира отмечают День малинового варенья, а меломаны – День памяти Элвиса Пресли. А еще 16 августа родились Авиценна, Юрий Рерих, Пьер Ришар, Мадонна и Джеймс Кэмерон.

Что празднуют в мире

День малинового варенья был придуман в 2015 году и с тех пор ежегодно празднуется 16 августа. Выбор даты не случаен – на Руси этот день назывался Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много этих ягод. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества, и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуды и для повышения иммунитета.
16 августа в южном американском городе Мемфисе проходит традиционный День памяти певца и музыканта Элвиса Пресли. Каждый год в августе тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в Мемфис на неделю памяти артиста. Кстати, в школе Элвис имел "тройку" по музыке, и за всю жизнь так и не освоил нотную грамоту. А еще он был не натуральный брюнет: природа наградила его светло-русыми волосами. Он перекрасился в брюнета потому, что на цветных экранах его голубые глаза в сочетании со смоляным цветом волос смотрелись эффектнее.
Еще сегодня можно отметить День чуда своими руками, Международный день "Помашите в камеру наблюдения", День рассказывания анекдотов. Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана, Кузьмы.

Знаменательные события

В 1896 году американский старатель Джордж Кармак со своими напарниками Джимом Скукумом и Чарли Доусоном, индейцами местного племени тагиш, обнаружили золото на одном из притоков реки Клондайк в Канаде. Этот день считается началом Клондайкской золотой лихорадки, потому что через год, когда новости достигли "большой земли", в Канаду и Аляску ринулись толпы золотоискателей. С тех пор словом "клондайк" стали называть источник несметных богатств.
В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм Flip the Frog. Выпустила его студия Уолта Диснея. Лента длится чуть больше шести минут и рассказывает о смешных моментах из жизни главного героя — лягушонка Флипа.

Кто родился

В 980 году родился иранский врач, философ, поэт и музыкант Ибн Сина, на Западе известный как Авиценна. Автор более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до наших дней дошло только 274. Самый известный и влиятельный ученый-философ средневекового исламского мира.
В 1902 году родился русский востоковед Юрий Рерих, знаменитый путешественник, лингвист, искусствовед, специалист по языку и культуре Тибета, составитель многотомного тибетского словаря. Старший сын русского художника Николая Рериха.
В 1921 году на свет появился советский кинорежиссер Владимир Чеботарев. Среди его известных картин – "Человек-амфибия", "Как вас теперь называть", "Крах", "Батальоны просят огня". С 1974 года снимал детский юмористический киножурнал "Ералаш".
В 1934 году родился знаменитый французский киноактер Пьер Ришар. Снялся в 69 фильмах, среди которых прославившие его на весь мир картины "Высокий блондин в черном ботинке", "Побег", "Укол зонтиком", "Папаши", "Беглецы", "Партия в шахматы", "Робинзон Крузо".
В 1947 году родился советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Геннадий Цыганков.
В 1954 году родился канадский режиссер, звезда Голливуда Джеймс Кэмерон, подаривший кинофанатам больше 150 фильмов, среди которых "Терминатор", "Чужие", "Титаник", "Аватар" и множество других. В 2010 году попал в список 100 самых влиятельных людей в мире журнала Time.
Свои дни рождения в этот день также отмечают американская певица и актриса Мадонна, российская актриса Юлия Высоцкая.
Праздники и памятные датыОбществоНовостиРоссияВ миреМузыкаКиноКинематограф
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какую погоду принесут в Крым гребни Азорского антициклона
00:00Какой сегодня праздник: 16 августа
23:06Главное за день: 15 августа
22:57В центре Керчи вспыхнул пожар
22:40В России фактически завершена работа по созданию вакцины от оспы обезьян
22:17Главные новости Крыма: 15 августа
21:59Когда в школы России поступят новые учебники по истории и естествознанию
21:37В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы
21:19Уникальные археологические находки в Крыму: чем удивил сезон-2024
21:00С молов Военной гавани Новороссийска будут стрелять
20:44Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP
20:20В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий
20:06Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих
19:48Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – Развожаев
19:19В России создан Координационный совет по безопасности приграничья
19:06Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причину
18:59Поворот не туда: в горах Крыма спасли туриста
18:48Пилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов
18:37Стали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге
18:32Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из Красноармейска
Лента новостейМолния