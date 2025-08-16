https://crimea.ria.ru/20250816/kakoy-segodnya-prazdnik-16-avgusta-1130732471.html

Какой сегодня праздник: 16 августа

Какой сегодня праздник: 16 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Какой сегодня праздник: 16 августа

В эту субботу сладкоежки всего мира отмечают День малинового варенья, а меломаны – День памяти Элвиса Пресли. А еще 16 августа родились Авиценна, Юрий Рерих, Пьер Ришар, Мадонна и Джеймс Кэмерон.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В эту субботу сладкоежки всего мира отмечают День малинового варенья, а меломаны – День памяти Элвиса Пресли. А еще 16 августа родились Авиценна, Юрий Рерих, Пьер Ришар, Мадонна и Джеймс Кэмерон.Что празднуют в миреДень малинового варенья был придуман в 2015 году и с тех пор ежегодно празднуется 16 августа. Выбор даты не случаен – на Руси этот день назывался Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много этих ягод. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества, и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуды и для повышения иммунитета.16 августа в южном американском городе Мемфисе проходит традиционный День памяти певца и музыканта Элвиса Пресли. Каждый год в августе тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в Мемфис на неделю памяти артиста. Кстати, в школе Элвис имел "тройку" по музыке, и за всю жизнь так и не освоил нотную грамоту. А еще он был не натуральный брюнет: природа наградила его светло-русыми волосами. Он перекрасился в брюнета потому, что на цветных экранах его голубые глаза в сочетании со смоляным цветом волос смотрелись эффектнее.Еще сегодня можно отметить День чуда своими руками, Международный день "Помашите в камеру наблюдения", День рассказывания анекдотов. Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана, Кузьмы.Знаменательные событияВ 1896 году американский старатель Джордж Кармак со своими напарниками Джимом Скукумом и Чарли Доусоном, индейцами местного племени тагиш, обнаружили золото на одном из притоков реки Клондайк в Канаде. Этот день считается началом Клондайкской золотой лихорадки, потому что через год, когда новости достигли "большой земли", в Канаду и Аляску ринулись толпы золотоискателей. С тех пор словом "клондайк" стали называть источник несметных богатств.В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм Flip the Frog. Выпустила его студия Уолта Диснея. Лента длится чуть больше шести минут и рассказывает о смешных моментах из жизни главного героя — лягушонка Флипа.Кто родилсяВ 980 году родился иранский врач, философ, поэт и музыкант Ибн Сина, на Западе известный как Авиценна. Автор более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до наших дней дошло только 274. Самый известный и влиятельный ученый-философ средневекового исламского мира.В 1902 году родился русский востоковед Юрий Рерих, знаменитый путешественник, лингвист, искусствовед, специалист по языку и культуре Тибета, составитель многотомного тибетского словаря. Старший сын русского художника Николая Рериха.В 1921 году на свет появился советский кинорежиссер Владимир Чеботарев. Среди его известных картин – "Человек-амфибия", "Как вас теперь называть", "Крах", "Батальоны просят огня". С 1974 года снимал детский юмористический киножурнал "Ералаш".В 1934 году родился знаменитый французский киноактер Пьер Ришар. Снялся в 69 фильмах, среди которых прославившие его на весь мир картины "Высокий блондин в черном ботинке", "Побег", "Укол зонтиком", "Папаши", "Беглецы", "Партия в шахматы", "Робинзон Крузо".В 1947 году родился советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Геннадий Цыганков.В 1954 году родился канадский режиссер, звезда Голливуда Джеймс Кэмерон, подаривший кинофанатам больше 150 фильмов, среди которых "Терминатор", "Чужие", "Титаник", "Аватар" и множество других. В 2010 году попал в список 100 самых влиятельных людей в мире журнала Time.Свои дни рождения в этот день также отмечают американская певица и актриса Мадонна, российская актриса Юлия Высоцкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

