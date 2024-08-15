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Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове
Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове
В четверг в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T00:01
2024-08-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240812/zhdat-li-babego-leta-v-krymu-1139487368.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове

В Крыму в четверг без осадков и до +33 градусов

00:01 15.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы на плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, в дневные часы воздух прогреется до +28…+33, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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12 августа, 07:01Радио "Спутник в Крыму"
Ждать ли бабьего лета в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове
00:00Какой сегодня праздник: 15 августа
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23:02Главное за день: 14 августа
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