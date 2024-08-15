https://crimea.ria.ru/20240815/antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-na-poluostrove-1139581659.html

Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове

Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове

В четверг в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T00:01

2024-08-15T00:01

2024-08-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240812/zhdat-li-babego-leta-v-krymu-1139487368.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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