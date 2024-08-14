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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе снята угроза ракетной опасности, отключили сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T15:43
2024-08-14T15:43
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
крым
безопасность
новости
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, отключили сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.О возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта также сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.Об угрозе воздушной атаки жители и гости региона узнают посредством общегородской системы оповещения сразу после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Оперативную информацию губернатор Севастополя размещает в своем Telegram-канале и публикует сведения о пострадавших или повреждениях зданий в случае атак.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения средствами ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, крым, безопасность, новости, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

15:43 14.08.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, отключили сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
О возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта также сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
Об угрозе воздушной атаки жители и гости региона узнают посредством общегородской системы оповещения сразу после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Оперативную информацию губернатор Севастополя размещает в своем Telegram-канале и публикует сведения о пострадавших или повреждениях зданий в случае атак.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения средствами ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевКрымБезопасностьНовостиВоздушная тревога в Севастополе
 
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