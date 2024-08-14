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В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду проведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте районной... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T12:25
2024-08-14T12:25
2024-08-14T12:25
ленинский район
крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду проведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.Взрывные работы проведут на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово, на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в четырех километрах севернее села Бондаренково.Жителей района просят сохранять спокойствие и воздержаться от посещения указанных территорий.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят доверять официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громкоВзрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и ФеодосииУтилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ленинский район, крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы
В Ленинском районе в среду будут уничтожать боеприпасы времен войны