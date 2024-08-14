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В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы
В Ленинском районе Крыма в среду проведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте районной... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T12:25
2024-08-14T12:25
ленинский район
крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду проведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.Взрывные работы проведут на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово, на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в четырех километрах севернее села Бондаренково.Жителей района просят сохранять спокойствие и воздержаться от посещения указанных территорий.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят доверять официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громкоВзрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и ФеодосииУтилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник
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ленинский район, крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
В Ленинском районе Крыма в среду прогремят взрывы

В Ленинском районе в среду будут уничтожать боеприпасы времен войны

12:25 14.08.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду проведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.
"14 августа во второй половине дня специальными службами будут проведены работы по подрыву взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - предупреждают местные власти.
Взрывные работы проведут на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово, на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в четырех километрах севернее села Бондаренково.
Жителей района просят сохранять спокойствие и воздержаться от посещения указанных территорий.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят доверять официальным источникам информации.
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Ленинский районКрымУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
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