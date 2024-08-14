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Успенский пост: смысл и традиции - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Успенский пост: смысл и традиции
Успенский пост: смысл и традиции - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Успенский пост: смысл и традиции
Строгий двухнедельный Успенский пост начинается 14 августа и предназначен для осмысления одного из предстоящих по православному календарю знаковых событий –... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T11:40
2024-08-14T11:40
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Замруководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков
Замруководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Строгий двухнедельный Успенский пост начинается 14 августа и предназначен для осмысления одного из предстоящих по православному календарю знаковых событий – успения Пресвятой Богородицы. О смысле и традиции соблюдения поста в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замруководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Максим Кондаков.Успенский пост называют осенним, хоть и припадает он на август. Это связано с историей его установления, рассказал священник."Еще в V столетии существовали четыре поста. Для каждого времени года, по сути, был свой. И был летний единый пост для тех, кто не мог поститься в Великий пост. Но потом он был разделен на два поста: Петров и Успенский, который был утвержден на Константинопольском соборе в 12 столетии, а по сути, шел с первых веков Христианства. И он считается осенним", – рассказал Кондаков.Каждый пост несет какую-то свою смысловую окраску, есть он и у Успенского, добавил он.Пост этот небольшой – длится всего две недели, с 14 по 27 августа. "28 августа – это уже праздник Успения Пресвятой Богородицы", – уточнил Кондаков. Однако он достаточно строгий и во многом напоминает Великий пост весной: есть даже рыбу разрешается лишь на праздник Преображения Господня (19 августа), предупредил протоиерей.Поэтому тем, кто только начинает следовать православным традициям, "новичкам", не следует начинать свои "духовные упражнения в постах" с Успенского поста – лучше выбрать более легкий, например Петров, посоветовал священник."Он значительно легче Успенского и Великого. Но если все же человек решил попоститься, то надо посоветоваться со священнослужителем, лучше даже из вашего прихода, который может подсказать, зная ваше физическое состояние и вашу занятость, меру поста, с которой стоит начать", – рекомендовал Кондаков.Он подчеркнул, что Успенский пост, как и любой другой, это прежде всего духовная работа над собой. И ее цель не сбросить лишние килограммы, а "достигнуть чего-то сакрального, духовного для себя, изменить свою жизнь, уйти от вредных привычек, стать чище, взрастить в себе какие-то добродетели".В таком случае итог прохождения поста будет благотворным не только для души конкретного человека, его соблюдавшего, добавил он."Это обязательно отразится на других. Потому что человек – носитель настроения души, и если на сердце мир, согласие с ближним и с Богом, это, несомненно, откладывает благотворное воздействие на атмосферу в семье, коллективе и так далее", – заключил священник.Успение Пресвятой Богородицы – день кончины Богоматери. Является праздником, так как символизирует воссоединение Девы Марии с Богом – Отцом и Сыном, день ею долгожданный. О нем Богородицу за три дня до успения известил архангел, когда женщина молилась на Елеонской горе – там, где любил молиться Христос с учениками, где его предали и поймали и откуда он вознесся на небо после по прошествии 40 дней после своего воскрешения из мертвых после распятия.Богородица просила христиан не плакать, а радоваться ее кончине, поскольку так она станет ближе к престолу Господа, которого "с большим дерзновением сможет умолять о милосердии и благости" в отношении людей всего мира, которых "будет посещать, внимая его нуждам и помогая бедствующим", говорится в священных текстах.
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рпц (русская православная церковь), православие, религия, новости, общество, максим кондаков, симферопольская и крымская епархия, крым
Успенский пост: смысл и традиции

14 августа начинается строгий двухнедельный пост к празднику Успения Пресвятой Богородицы

11:40 14.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Топловский монастырь в Крыму
 Топловский монастырь в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Строгий двухнедельный Успенский пост начинается 14 августа и предназначен для осмысления одного из предстоящих по православному календарю знаковых событий – успения Пресвятой Богородицы. О смысле и традиции соблюдения поста в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замруководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Максим Кондаков.
Замруководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков
11:40
Успенский пост называют осенним, хоть и припадает он на август. Это связано с историей его установления, рассказал священник.
"Еще в V столетии существовали четыре поста. Для каждого времени года, по сути, был свой. И был летний единый пост для тех, кто не мог поститься в Великий пост. Но потом он был разделен на два поста: Петров и Успенский, который был утвержден на Константинопольском соборе в 12 столетии, а по сути, шел с первых веков Христианства. И он считается осенним", – рассказал Кондаков.
Каждый пост несет какую-то свою смысловую окраску, есть он и у Успенского, добавил он.
"Если Рождественский пост ведет нас к празднику Рождества Христова, и мы осмысляем это событие, проникаемся этим днем, то Успенский пост призывает наши мысли к образу Пресвятой Богородицы, которая являет нам смирение, кротость и послушание", – сказал священник.
Пост этот небольшой – длится всего две недели, с 14 по 27 августа. "28 августа – это уже праздник Успения Пресвятой Богородицы", – уточнил Кондаков. Однако он достаточно строгий и во многом напоминает Великий пост весной: есть даже рыбу разрешается лишь на праздник Преображения Господня (19 августа), предупредил протоиерей.
Поэтому тем, кто только начинает следовать православным традициям, "новичкам", не следует начинать свои "духовные упражнения в постах" с Успенского поста – лучше выбрать более легкий, например Петров, посоветовал священник.
"Он значительно легче Успенского и Великого. Но если все же человек решил попоститься, то надо посоветоваться со священнослужителем, лучше даже из вашего прихода, который может подсказать, зная ваше физическое состояние и вашу занятость, меру поста, с которой стоит начать", – рекомендовал Кондаков.
Он подчеркнул, что Успенский пост, как и любой другой, это прежде всего духовная работа над собой. И ее цель не сбросить лишние килограммы, а "достигнуть чего-то сакрального, духовного для себя, изменить свою жизнь, уйти от вредных привычек, стать чище, взрастить в себе какие-то добродетели".
"Пост без молитвы – это диета. А речь идет о том, чтобы к концу поста избавиться от какой-то пагубной привычки, чтобы стать милосерднее, сострадательнее к другим людям. Недаром пост – это время, которое мы должны посвятить именно душе: исповедоваться, причаститься, в храм божий чаще походить, чтобы поднять градус духовной составляющей для нашей жизни", – сказал Кондаков.
В таком случае итог прохождения поста будет благотворным не только для души конкретного человека, его соблюдавшего, добавил он.
"Это обязательно отразится на других. Потому что человек – носитель настроения души, и если на сердце мир, согласие с ближним и с Богом, это, несомненно, откладывает благотворное воздействие на атмосферу в семье, коллективе и так далее", – заключил священник.
Свято-Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Успение Пресвятой Богородицы – день кончины Богоматери. Является праздником, так как символизирует воссоединение Девы Марии с Богом – Отцом и Сыном, день ею долгожданный. О нем Богородицу за три дня до успения известил архангел, когда женщина молилась на Елеонской горе – там, где любил молиться Христос с учениками, где его предали и поймали и откуда он вознесся на небо после по прошествии 40 дней после своего воскрешения из мертвых после распятия.
Богородица просила христиан не плакать, а радоваться ее кончине, поскольку так она станет ближе к престолу Господа, которого "с большим дерзновением сможет умолять о милосердии и благости" в отношении людей всего мира, которых "будет посещать, внимая его нуждам и помогая бедствующим", говорится в священных текстах.
 
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