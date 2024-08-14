https://crimea.ria.ru/20240814/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-antitsiklon-1139576142.html
Какую погоду принесет в Крым антициклон
Какую погоду принесет в Крым антициклон - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Какую погоду принесет в Крым антициклон
Во вторник в Крыму ожидается комфортная летняя погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T00:01
2024-08-14T00:01
2024-08-14T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается комфортная летняя погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +26…28.Без осадков будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18...22, днем потеплеет до +31 градуса.Черное море у берегов полуострова прогрето до +25...25, в Керченской проливе +27, в Азовском море +26.
https://crimea.ria.ru/20240811/razmytyy-kholodnyy-front-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1139485644.html
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода
Какую погоду принесет в Крым антициклон
В среду в Крыму ожидается сухая погода и до 31 градуса тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается комфортная летняя погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22, днем +26…31, в горах +20…25", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +26…28.
Без осадков будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18...22, днем потеплеет до +31 градуса.
Черное море у берегов полуострова прогрето до +25...25, в Керченской проливе +27, в Азовском море +26.