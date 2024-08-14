https://crimea.ria.ru/20240814/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-antitsiklon-1139576142.html

Какую погоду принесет в Крым антициклон

Какую погоду принесет в Крым антициклон - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Какую погоду принесет в Крым антициклон

Во вторник в Крыму ожидается комфортная летняя погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T00:01

2024-08-14T00:01

2024-08-14T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается комфортная летняя погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +26…28.Без осадков будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18...22, днем потеплеет до +31 градуса.Черное море у берегов полуострова прогрето до +25...25, в Керченской проливе +27, в Азовском море +26.

https://crimea.ria.ru/20240811/razmytyy-kholodnyy-front-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1139485644.html

крым

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2024

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