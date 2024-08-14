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Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками

Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками

Все больше жителей Республики Крым и города Севастополя предпочитают копить деньги с помощью специальных онлайн-сервисов, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T14:33

2024-08-14T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Все больше жителей Республики Крым и города Севастополя предпочитают копить деньги с помощью специальных онлайн-сервисов, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в группу ВТБ).Согласно данным, 8,4 миллиарда рублей накопительных счетов открыто женщинами — это 60% от общего количества вкладчиков по этому типу сбережений, а 40% (4,7 миллиарда рублей) вкладов принадлежат мужчинам.Средний остаток на накопительном счете — 46 тысяч рублей. Максимальные суммы остатков формируют женщины в возрасте от 25 до 55 лет, говорится в сообщении.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, крым, севастополь, финансы, общество