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Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками
Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками
Все больше жителей Республики Крым и города Севастополя предпочитают копить деньги с помощью специальных онлайн-сервисов, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Все больше жителей Республики Крым и города Севастополя предпочитают копить деньги с помощью специальных онлайн-сервисов, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в группу ВТБ).Согласно данным, 8,4 миллиарда рублей накопительных счетов открыто женщинами — это 60% от общего количества вкладчиков по этому типу сбережений, а 40% (4,7 миллиарда рублей) вкладов принадлежат мужчинам.Средний остаток на накопительном счете — 46 тысяч рублей. Максимальные суммы остатков формируют женщины в возрасте от 25 до 55 лет, говорится в сообщении.
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рнкб (пао), банк, крым, севастополь, финансы, общество
Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками

Жители Республики Крым стали чаще пользоваться онлайн-копилками

14:33 14.08.2024 (обновлено: 14:34 14.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Все больше жителей Республики Крым и города Севастополя предпочитают копить деньги с помощью специальных онлайн-сервисов, сообщает пресс-служба РНКБ (входит в группу ВТБ).
"Такие онлайн-копилки позволяют клиентам развивать культуру накопления без ущерба для привычного распределения бюджета. Доля вкладчиков, совмещающих разные способы накоплений — срочные вклады и накопительные счета — постоянно растет, а доля дистанционно открытых депозитов превышает 70%", — отметил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, слова которого привели в пресс-службе.
Согласно данным, 8,4 миллиарда рублей накопительных счетов открыто женщинами — это 60% от общего количества вкладчиков по этому типу сбережений, а 40% (4,7 миллиарда рублей) вкладов принадлежат мужчинам.
Средний остаток на накопительном счете — 46 тысяч рублей. Максимальные суммы остатков формируют женщины в возрасте от 25 до 55 лет, говорится в сообщении.
РНКБ (ПАО)БанкКрымСевастопольФинансыОбщество
 
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