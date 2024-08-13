https://crimea.ria.ru/20240813/dvoe-turistov-zastryali-na-sypuchem-obryve-v-gorakh-kryma-1139570179.html

Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма

Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма

В горах над поселком Новый Свет в Крыму эвакуировали двух туристов, которые во время прогулки застряли на труднодоступном сыпучем обрыве. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T17:36

2024-08-13T17:36

2024-08-13T17:36

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новый свет

мчс крыма

горы

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В горах над поселком Новый Свет в Крыму эвакуировали двух туристов, которые во время прогулки застряли на труднодоступном сыпучем обрыве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Отмечается, что помощь туристам понадобилась во вторник. Просьба о помощи спасателям поступила в 12:40. Спасатели установили примерное место нахождения мужчины и женщины и отправились в район поисково-спасательных работ.Как выяснилось, пара заранее не изучила выбранный маршрут. Туристы недооценили свои силы, поэтому и оказались в такой сложной ситуации. Сотрудники МЧС провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в горно-лесной местности.12 августа спасатели вывели группу туристов, которые заблудились на горе Южная Демерджи. Четверо туристов с наступлением темноты потеряли ориентиры на местности.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристкуДвух туристок в Крыму спасали со скалы в Долине ПриведенийВ Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новый свет, мчс крыма, горы, происшествия, общество, новости крыма