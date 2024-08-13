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Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма
Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма
В горах над поселком Новый Свет в Крыму эвакуировали двух туристов, которые во время прогулки застряли на труднодоступном сыпучем обрыве. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T17:36
2024-08-13T17:36
2024-08-13T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В горах над поселком Новый Свет в Крыму эвакуировали двух туристов, которые во время прогулки застряли на труднодоступном сыпучем обрыве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Отмечается, что помощь туристам понадобилась во вторник. Просьба о помощи спасателям поступила в 12:40. Спасатели установили примерное место нахождения мужчины и женщины и отправились в район поисково-спасательных работ.Как выяснилось, пара заранее не изучила выбранный маршрут. Туристы недооценили свои силы, поэтому и оказались в такой сложной ситуации. Сотрудники МЧС провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в горно-лесной местности.12 августа спасатели вывели группу туристов, которые заблудились на горе Южная Демерджи. Четверо туристов с наступлением темноты потеряли ориентиры на местности.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристкуДвух туристок в Крыму спасали со скалы в Долине ПриведенийВ Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
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крым, новый свет, мчс крыма, горы, происшествия, общество, новости крыма
Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма
В горах поселка Новый Свет в Крыму двоих туристов эвакуировали с сыпучего обрыва
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В горах над поселком Новый Свет в Крыму эвакуировали двух туристов, которые во время прогулки застряли на труднодоступном сыпучем обрыве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Отмечается, что помощь туристам понадобилась во вторник. Просьба о помощи спасателям поступила в 12:40. Спасатели установили примерное место нахождения мужчины и женщины и отправились в район поисково-спасательных работ.
"По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавших на обрыве с сыпучим грунтом, после чего с соблюдением всех мер безопасности вывели их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались", - сказано в сообщении.
Как выяснилось, пара заранее не изучила выбранный маршрут. Туристы недооценили свои силы, поэтому и оказались в такой сложной ситуации. Сотрудники МЧС провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в горно-лесной местности.
12 августа спасатели вывели группу туристов
, которые заблудились на горе Южная Демерджи. Четверо туристов с наступлением темноты потеряли ориентиры на местности.
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