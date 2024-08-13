Рейтинг@Mail.ru
Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240813/dvoe-turistov-zastryali-na-sypuchem-obryve-v-gorakh-kryma-1139570179.html
Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма
Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма
В горах над поселком Новый Свет в Крыму эвакуировали двух туристов, которые во время прогулки застряли на труднодоступном сыпучем обрыве. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T17:36
2024-08-13T17:36
крым
новый свет
мчс крыма
горы
происшествия
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139570050_0:177:953:713_1920x0_80_0_0_cb367010327ac2970c4f7757eac879c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В горах над поселком Новый Свет в Крыму эвакуировали двух туристов, которые во время прогулки застряли на труднодоступном сыпучем обрыве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Отмечается, что помощь туристам понадобилась во вторник. Просьба о помощи спасателям поступила в 12:40. Спасатели установили примерное место нахождения мужчины и женщины и отправились в район поисково-спасательных работ.Как выяснилось, пара заранее не изучила выбранный маршрут. Туристы недооценили свои силы, поэтому и оказались в такой сложной ситуации. Сотрудники МЧС провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в горно-лесной местности.12 августа спасатели вывели группу туристов, которые заблудились на горе Южная Демерджи. Четверо туристов с наступлением темноты потеряли ориентиры на местности.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристкуДвух туристок в Крыму спасали со скалы в Долине ПриведенийВ Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
крым
новый свет
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139570050_0:88:953:803_1920x0_80_0_0_16e2847d4ad73a5fd4ed26c2780a6878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новый свет, мчс крыма, горы, происшествия, общество, новости крыма
Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма

В горах поселка Новый Свет в Крыму двоих туристов эвакуировали с сыпучего обрыва

17:36 13.08.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымДвое туристов эвакуированы с горы в Новом Свете
Двое туристов эвакуированы с горы в Новом Свете
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В горах над поселком Новый Свет в Крыму эвакуировали двух туристов, которые во время прогулки застряли на труднодоступном сыпучем обрыве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Отмечается, что помощь туристам понадобилась во вторник. Просьба о помощи спасателям поступила в 12:40. Спасатели установили примерное место нахождения мужчины и женщины и отправились в район поисково-спасательных работ.
"По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавших на обрыве с сыпучим грунтом, после чего с соблюдением всех мер безопасности вывели их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались", - сказано в сообщении.
Как выяснилось, пара заранее не изучила выбранный маршрут. Туристы недооценили свои силы, поэтому и оказались в такой сложной ситуации. Сотрудники МЧС провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в горно-лесной местности.
12 августа спасатели вывели группу туристов, которые заблудились на горе Южная Демерджи. Четверо туристов с наступлением темноты потеряли ориентиры на местности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристку
Двух туристок в Крыму спасали со скалы в Долине Приведений
В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепости
 
КрымНовый СветМЧС КрымаГорыПроисшествияОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
18:53В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей
18:39Севастополь простился с двумя героями спецоперации
18:27Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООН
18:15Крым и Севастополь вышли в лидеры по росту банковских вкладов в России
17:49В России появилась Морская коллегия – указ Путина
17:36Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма
17:17Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения
17:07Под Алуштой горит лес
17:06В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%
16:57Масштабная авария в Евпатории – без света больше 30 улиц
16:22Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
16:09Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии
15:44В Курской области усилили медицинскую службу
15:36Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты
15:27Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
15:14Путин назвал условие для мира в Палестине
14:50Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1
14:46Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
14:37Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
Лента новостейМолния