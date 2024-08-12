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В Севастополе почтили память экипажа АПРК "Курск"

В Севастополе почтили память экипажа АПРК "Курск" - РИА Новости Крым, 12.08.2024

В Севастополе почтили память экипажа АПРК "Курск"

Памятные мероприятия, посвященные 24-й годовщине гибели атомного подводного ракетоносного крейсера "Курск" (АПРК), прошли в Севастополе в понедельник, передает... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T11:09

2024-08-12T11:09

2024-08-12T11:09

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Памятные мероприятия, посвященные 24-й годовщине гибели атомного подводного ракетоносного крейсера "Курск" (АПРК), прошли в Севастополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости Крым."Панихиду по погибшим в море воинам отслужили в соборе Архистратига Михаила возле Дома офицеров флота. Митинг-реквием проходит здесь, на кладбище Коммунаров, у памятника подводникам-севастопольцам, погибшим на АПРК "Курск"", - рассказал председатель Севастопольского Совета ветеранов-подводников Виталий Манторов.Также, по его словам, траурная церемония с возложением цветов и отдание воинских почестей в этот день проходит на Северной стороне Севастополя на Мемориальном братском кладбище советских воинов возле памятника подводникам, погибшим в трагедиях на море.На кладбище Коммунаров пришел почтить память сослуживцев житель Севастополя Сергей со своей женой Екатериной. Некоторое время они жили в Санкт-Петербурге и год назад вернулись на родину.Мужчина отметил, что АПРК "Курск" являлся значимым кораблем, был одним из самых лучших на тот момент в составе ВМФ РФ. Он напомнил, что крейсер в 1999 году нес боевую службу в Средиземном море и подтвердил этим походом, что Россия - великая морская держава."То, что произошло в 2000 году, - это трагедия, стечение роковых обстоятельств. В девятом отсеке остались более 20 человек. Они до последнего сражались, надеялись на спасение. Этому есть документальное подтверждение. Прошло много времени, но эта рана не заживает. Наша задача сохранить память", - говорит Сергей.Его жена Екатерина рассказала, что, когда они жили в Санкт-Петербурге, то собирались всегда 18 марта - на день основания экипажа "Курск". В Питере на Серафимовском кладбище есть большой мемориал, где похоронены многие погибшие моряки-подводники, включая командира подлодки Геннадия Лячина.Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей при проведении военно-морских учений Северного флота.По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту судна с последующей детонацией имевшегося на судне боезапаса. В ноябре 2021 года адмирал Вячеслав Попов, командовавший на момент гибели "Курска" Северным флотом, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко.Погибли все 118 членов экипажа, из них 18 севастопольцев.Севастополь хранит память о них – имена высечены на плите Памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище.Читайте также на РИА Новости Крым:Подлодка "Курск" погибла от столкновения с субмариной НАТО – адмиралПочему гибель "Курска" ознаменовала рубеж новой эпохи – мнениеМинобороны: данные о гибели "Курска" могут рассекретить до 2030 года

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