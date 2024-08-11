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Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья
Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сокращается. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T19:09
2024-08-11T19:09
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сокращается. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин. К 10:00 проезда ожидали уже 850 автомобилей. А со стороны Керчи проезд оставался свободным. К полудню пробка выросла и со стороны Крымского полуострова - проезда в общей сложности ожидали 1020 автомобилей.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья

Проезда по Крымскому мосту к вечеру воскресенья ждут 225 машин со стороны Тамани

19:09 11.08.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сокращается. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 19:00 в очереди со стороны Тамани находится 225 транспортных средств. Время ожидания около часа. Из Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении.
Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин. К 10:00 проезда ожидали уже 850 автомобилей. А со стороны Керчи проезд оставался свободным. К полудню пробка выросла и со стороны Крымского полуострова - проезда в общей сложности ожидали 1020 автомобилей.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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