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Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья
Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сокращается. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T19:09
2024-08-11T19:09
2024-08-11T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сокращается. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин. К 10:00 проезда ожидали уже 850 автомобилей. А со стороны Керчи проезд оставался свободным. К полудню пробка выросла и со стороны Крымского полуострова - проезда в общей сложности ожидали 1020 автомобилей.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста к вечеру воскресенья
Проезда по Крымскому мосту к вечеру воскресенья ждут 225 машин со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сокращается. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 19:00 в очереди со стороны Тамани находится 225 транспортных средств. Время ожидания около часа. Из Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении.
Очереди на досмотр со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи и росли каждый час. К 7:00 в пробке скопились 570 машин
. К 10:00 проезда ожидали уже 850 автомобилей
. А со стороны Керчи проезд оставался свободным. К полудню пробка выросла и со стороны Крымского полуострова
- проезда в общей сложности ожидали 1020 автомобилей.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.