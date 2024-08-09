https://crimea.ria.ru/20240809/v-yalte-i-evpatorii-zakryvayut-morskie-punkty-propuska--prichina-1139492766.html

В Ялте и Евпатории закрывают морские пункты пропуска – причина

В Ялте и Евпатории закрывают морские пункты пропуска – причина - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Ялте и Евпатории закрывают морские пункты пропуска – причина

Морские грузопассажирские многосторонние пункты пропуска в Ялте и Евпатории с 15 августа закроют на реконструкцию. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T21:06

2024-08-09T21:06

2024-08-09T21:09

крым

ялта

евпатория

пункты пропуска

реконструкция

михаил мишустин

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Морские грузопассажирские многосторонние пункты пропуска в Ялте и Евпатории с 15 августа закроют на реконструкцию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Аналогичное решение принято в отношении грузопассажирского многостороннего пункта пропуска в порту Ялты.В 2014 году распоряжением правительства России в Крыму и Севастополе установлены 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ: три автомобильных, три железнодорожных, один воздушный и пять морских. В числе последних входят пункты в Севастополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин перенес игорную зону в центр Ялты – законПаромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млнЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, евпатория, пункты пропуска, реконструкция, михаил мишустин, новости крыма