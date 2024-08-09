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В Ялте и Евпатории закрывают морские пункты пропуска – причина - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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В Ялте и Евпатории закрывают морские пункты пропуска – причина
В Ялте и Евпатории закрывают морские пункты пропуска – причина - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Ялте и Евпатории закрывают морские пункты пропуска – причина
Морские грузопассажирские многосторонние пункты пропуска в Ялте и Евпатории с 15 августа закроют на реконструкцию. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T21:06
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крым
ялта
евпатория
пункты пропуска
реконструкция
михаил мишустин
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Морские грузопассажирские многосторонние пункты пропуска в Ялте и Евпатории с 15 августа закроют на реконструкцию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Аналогичное решение принято в отношении грузопассажирского многостороннего пункта пропуска в порту Ялты.В 2014 году распоряжением правительства России в Крыму и Севастополе установлены 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ: три автомобильных, три железнодорожных, один воздушный и пять морских. В числе последних входят пункты в Севастополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин перенес игорную зону в центр Ялты – законПаромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млнЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, евпатория, пункты пропуска, реконструкция, михаил мишустин, новости крыма
В Ялте и Евпатории закрывают морские пункты пропуска – причина

Морские грузопассажирские пункты пропуска в Ялте и Евпатории закрывают на реконструкцию

21:06 09.08.2024 (обновлено: 21:09 09.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМаяк у пассажирского порта в Ялте
Маяк у пассажирского порта в Ялте - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Морские грузопассажирские многосторонние пункты пропуска в Ялте и Евпатории с 15 августа закроют на реконструкцию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Временно закрыть морской грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория (Республика Крым) с 15 августа 2024 года на период его реконструкции", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Аналогичное решение принято в отношении грузопассажирского многостороннего пункта пропуска в порту Ялты.
В 2014 году распоряжением правительства России в Крыму и Севастополе установлены 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ: три автомобильных, три железнодорожных, один воздушный и пять морских. В числе последних входят пункты в Севастополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте.
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КрымЯлтаЕвпаторияПункты пропускаРеконструкцияМихаил МишустинНовости Крыма
 
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