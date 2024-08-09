https://crimea.ria.ru/20240809/v-sevastopole-budut-sudit-rasprostraniteley-serykh-sim-kart-1139484534.html

В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт

В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт

Предприниматель и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в распространении "серых" сим-карт в Севастополе. Об этом сообщает Крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T15:28

2024-08-09T15:28

2024-08-09T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Предприниматель и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в распространении "серых" сим-карт в Севастополе. Об этом сообщает Крымский главк СК РФ.Осуществляли они это, по информации следствия, чтобы увеличить оборот сим-карт и предоставить высокие показатели работы дилеру."Для этого сим-карты оформлялись на несуществующих граждан, а для их активизации в дальнейшем распространялись широкому кругу неустановленных лиц", - уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.Деятельность мужчин была выявлена в ходе спецмероприятий сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД России и УФСБ России по РК и городу Севастополю. Расследование уголовного дела завершено. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору."Приняты меры к актуализации сведений о телефонных абонентах и прекращению действия незаконно распространенных сим-карт", - заключили в Следкоме Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества.В России ограничили число сим-карт для одного абонентаМобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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