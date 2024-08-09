Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240809/v-sevastopole-budut-sudit-rasprostraniteley-serykh-sim-kart-1139484534.html
В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
Предприниматель и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в распространении "серых" сим-карт в Севастополе. Об этом сообщает Крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T15:28
2024-08-09T15:28
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
крым
севастополь
закон и право
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Предприниматель и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в распространении "серых" сим-карт в Севастополе. Об этом сообщает Крымский главк СК РФ.Осуществляли они это, по информации следствия, чтобы увеличить оборот сим-карт и предоставить высокие показатели работы дилеру."Для этого сим-карты оформлялись на несуществующих граждан, а для их активизации в дальнейшем распространялись широкому кругу неустановленных лиц", - уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.Деятельность мужчин была выявлена в ходе спецмероприятий сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД России и УФСБ России по РК и городу Севастополю. Расследование уголовного дела завершено. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору."Приняты меры к актуализации сведений о телефонных абонентах и прекращению действия незаконно распространенных сим-карт", - заключили в Следкоме Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества.В России ограничили число сим-карт для одного абонентаМобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_7075e40922185dc08d7c9abaabd7d915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым, севастополь, закон и право, правосудие
В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт

В Севастополе предприниматель и его знакомый оформляли сим-карты на несуществующих граждан

15:28 09.08.2024
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Предприниматель и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в распространении "серых" сим-карт в Севастополе. Об этом сообщает Крымский главк СК РФ.
"Установлено, что предприниматель, уполномоченный дилером одного из операторов сотовой связи полуострова на заключение абонентских договоров с предоставлением сим-карт и телефонных номеров, был допущен к информационным базам. С сентября 2022 года по февраль 2023 года он со своим подельником вносил туда поддельные сведения об абонентах", - говорится в сообщении.
Осуществляли они это, по информации следствия, чтобы увеличить оборот сим-карт и предоставить высокие показатели работы дилеру.
"Для этого сим-карты оформлялись на несуществующих граждан, а для их активизации в дальнейшем распространялись широкому кругу неустановленных лиц", - уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.
Деятельность мужчин была выявлена в ходе спецмероприятий сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД России и УФСБ России по РК и городу Севастополю.
Расследование уголовного дела завершено. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
"Приняты меры к актуализации сведений о телефонных абонентах и прекращению действия незаконно распространенных сим-карт", - заключили в Следкоме Крыма и Севастополя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества.
В России ограничили число сим-карт для одного абонента
Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина
 
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаКрымСевастопольЗакон и правоПравосудие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:3619 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ
16:06В Керчи нет газа из-за аварии
15:39В Крыму планируют расширять посадки кизила
15:28В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
15:17Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
15:05На Крымском мосту в очереди почти 900 авто
14:34В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии военкора Поддубного
14:20Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области
14:14В Курскую область переброшена дополнительная военная техника
13:56Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки
13:36В Симферополе иномарка влетела в питбайк – пострадал ребенок
13:24Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО
13:17Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны
13:04Глава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городе
12:56В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов
12:20В Курск поступает гуманитарная помощь из разных регионов России
12:14Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб
11:47Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны
11:33Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски
11:18Обстановка в Курской области признана ЧС федерального масштаба
Лента новостейМолния