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В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
Предприниматель и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в распространении "серых" сим-карт в Севастополе. Об этом сообщает Крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T15:28
2024-08-09T15:28
2024-08-09T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Предприниматель и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в распространении "серых" сим-карт в Севастополе. Об этом сообщает Крымский главк СК РФ.Осуществляли они это, по информации следствия, чтобы увеличить оборот сим-карт и предоставить высокие показатели работы дилеру."Для этого сим-карты оформлялись на несуществующих граждан, а для их активизации в дальнейшем распространялись широкому кругу неустановленных лиц", - уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.Деятельность мужчин была выявлена в ходе спецмероприятий сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД России и УФСБ России по РК и городу Севастополю. Расследование уголовного дела завершено. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору."Приняты меры к актуализации сведений о телефонных абонентах и прекращению действия незаконно распространенных сим-карт", - заключили в Следкоме Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша сим-карта просрочена: новая схема телефонного мошенничества.В России ограничили число сим-карт для одного абонентаМобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина
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В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
В Севастополе предприниматель и его знакомый оформляли сим-карты на несуществующих граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Предприниматель и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в распространении "серых" сим-карт в Севастополе. Об этом сообщает Крымский главк СК РФ.
"Установлено, что предприниматель, уполномоченный дилером одного из операторов сотовой связи полуострова на заключение абонентских договоров с предоставлением сим-карт и телефонных номеров, был допущен к информационным базам. С сентября 2022 года по февраль 2023 года он со своим подельником вносил туда поддельные сведения об абонентах", - говорится в сообщении.
Осуществляли они это, по информации следствия, чтобы увеличить оборот сим-карт и предоставить высокие показатели работы дилеру.
"Для этого сим-карты оформлялись на несуществующих граждан, а для их активизации в дальнейшем распространялись широкому кругу неустановленных лиц", - уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.
Деятельность мужчин была выявлена в ходе спецмероприятий сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД России и УФСБ России по РК и городу Севастополю.
Расследование уголовного дела завершено. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
"Приняты меры к актуализации сведений о телефонных абонентах и прекращению действия незаконно распространенных сим-карт", - заключили в Следкоме Крыма и Севастополя.
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